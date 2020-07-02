Опубликованы итоги голосования по Конституции в Калининградской области

Более 70 процентов жителей Калининградской области поддержали внесение поправок в Конституцию РФ. По данным системы «ГАС выборы», «за» проголосовало 334 755 человек, или 72,15% от всех пришедших на избирательные участки. Против проголосовал 125 341 человек, или 27,02%. Явка по региону составила 56,4%.

Самый высокий процент одобрения, по данным «ГАС выборы», зарегистрирован в Мамоновском городской округе – 3767 человек, или 85.73% пришедших на участки. На втором месте оказался Советский городской округ – там 85,69% избирателей, или 19598 человек проголосовали «за». Замыкает тройку Янтарный городской округ – 80,01% пришедших на участки избирателей поддержали поправки в Конституцию.

Самый низкий процент одобрения поправок оказался в Балтийском городском округе - 63,45% пришедших на участки проголосовали «за». В этом же муниципалитете оказался самый высокий процент проголосовавших против поправок – 35,73% голосов.

Что касается Калининграда, самую высокую поддержку поправки нашли в Центральном районе областного центра – 68,61% жителей этого района проголосовали «за». На втором месте оказался Ленинградский район – 65,44%, в Центральном районе – 65,29%.

Самая низкая поддержка поправок в областном центре также оказалась в Центральном районе – 33,99% избирателей, или 15 тысяч человек проголосовали против.

В целом по России, поддержали поправки в Конституцию 77,92% избирателей, против выступили 21,27% россиян, принявших участие в голосовании.