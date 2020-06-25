2020-06-25T11:12:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Калининграде, новости на 25 июня 2020 года: 17 новых случаев, 16 выздоровевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Калининграде на утро 25 июня 2020 года
Виктор Сергеев
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Калининграде на утро 25 июня 2020 годаМы собрали последние новости о коронавирусе в Калининграде на утро 25 июня 2020 годаФото: Александр Подгорчук
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За сутки в Калининградской области выявлено 17 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 2373 случая заболевания, сообщили «Комсомолке» в облстном оперативном штабе.

«Среди подтверждённых случаев коронавирусной инфекции четверо выявлено активно без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований преимущественно контактных в семейных очагах и по месту работы заболевших. 13 заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у семерых из них диагностирована пневмония», - рассказали в оперштабе.

Среди заболевших один ребёнок в возрасте 7 лет, он заразился при контакте с заболевшим родственником. Один инфицированный выявлен при обследовании в условиях обсервации, куда был помещён после возвращения из рейса.

Также за сутки из стационаров выписали 16 человек, всего в регионе выздоровели 1356 человек.

По данным оперштаба, сейчас в регионе под медицинским наблюдением остаются 3407 человек, в том числе, 67 человек в условиях обсерватора.

Также в четверг стало известно, что власти приняли решение закрыть обсерватор в санатории «Мечта» в Светлогорске. Всего помещения в санатории продезинфицировали, туда уже вернулись постояльцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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