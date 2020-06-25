Самозанятым калининградцам помогут рублем. И не одним

До 1 августа у жителей Калининградской области есть возможность зарегистрироваться в качестве самозанятого и получить поддержку в размере 50 тысяч рублей. Рассказываем, что для этого требуется.

По информации регионального министерства соцполитики, единовременная финансовая помощь в размере 50 тысяч рублей предназначена для организации осуществления финансово-хозяйственной деятельности, регистрации и постановки на учет в качестве налогоплательщиков. Получить такую помощь смогут только граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в качестве ищущих работу и безработных. Эта мера поддержки рассчитана на тех жителей региона, кто длительно официально не работал, не являются учредителями или руководителями коммерческих либо некоммерческих организаций, а также не получают пенсию.

ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ

Для получения такой финансовой помощи житель Калининградской области до 1 августа 2020 года должен обратиться в Центр занятости населения Калининградской области через «личный кабинет» с заявлением об оказании такой помощи с приложением следующих документов:

1) копии гражданского паспорта;

2) копии трудовой книжки с записью о расторжении трудового договора (если есть);

3) сведений о планируемых видах деятельности, направлениях и сроках использования финансовой помощи с указанием перечня товарно-материальных ценностей, планируемых к приобретению;

4) реквизитов счета, открытого гражданином в российской кредитной организации, на который будет перечисляться сумма финансовой помощи.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Решение о предоставлении помощи на открытие собственного дела принимает комиссия Центра занятости населения Калининградской области в течение двух рабочих дней с момента поступления документов.

Уведомление о принятии решения о предоставлении финансовой помощи передается гражданину в электронном виде через «личный кабинет» в день утверждения приказа.

Гражданин не позднее 3 рабочих дней заполняет электронную форму договора о предоставлении финансовой помощи в «личном кабинете».

Затем Центр занятости населения в течение 3 рабочих дней после получения договора от гражданина подписывает договор и перечисляет финансовую помощь гражданину по указанным им реквизитам, а также возвращает подписанный экземпляр договора гражданину лично или через «личный кабинет».

В общей сложности процесс займет от 4 до 9 дней.

КОГДА МОГУТ ОТКАЗАТЬ?

Основаниями для отказа гражданину в предоставлении финансовой помощи являются:

1) представление документов в неполном объеме, не соответствующих требованиям;

2) недостоверность представленной гражданином информации;

3) получение этой финансовой помощи ранее;

4) отсутствие регистрации в Центре занятости населения в качестве гражданина, безработного/ищущего работу;

5) наличие запрета заниматься предпринимательской деятельностью

6) наличие запрета на государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

7) возраст до 18-лет;

8) наличие пенсии по старости или за выслугу лет

9) трудовая занятость, включая учредителей и участников некоммерческих организаций.

Полученные денежные средства подлежат возврату в случае нецелевого использования либо нарушения условий договора.

НА ЧТО МОЖНО ТРАТИТЬ?

Финансовая помощь предоставляется на компенсацию расходов на:

- консультационные и юридические услуги;

- изготовление копий документов, необходимых для государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ИП);

- оплату государственной пошлины за государственную регистрацию индивидуального предпринимателя;

- совершения нотариальных действий при госрегистрации ИП;

- изготовление печатей, штампов;

- приобретение товарно-материальных ценностей;

- услуги по бухгалтерскому сопровождению;

- услуги связи;

- аренду, ремонт и клининг помещений, ремонт и обслуживание используемой техники, аренды или лизинга транспортных средств и др.

В период пандемии и безработицы 50 тысяч - хорошая помощь от государства.Фото: СОЦСЕТИ

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

"Потратила деньги на аренду кабинета"

Светлана Мочалова – преподаватель из Калининграда решила воспользоваться поддержкой региональной правительства и получила 50 тысяч рублей.

- Моя профессия – педагог-логопед-психолог, - рассказала Светлана. - Занимаюсь с детьми в возрасте от 2-х до 13-ти лет. Мой стаж – 14 лет. В период пандемии у меня возникла сложная ситуация с работой в одном из образовательных учреждений. Из СМИ я узнала, что региональное правительство выделяет средства для поддержки самозанятых, для тех, кто решится открыть свое дело. Меня эта информация заинтересовала. Выяснила последовательность действий. И сначала зарегистрировалась в Центре занятости населения Калининградской области как безработная. Сделать это несложно дистанционно, на сайте предлагается заполнить анкету. Выслала запрашиваемые документы (сканировала их и отправляла). На следующие день (удивилась оперативности!) мне позвонил специалист центра, попросил выслать еще ряд недостающих документов. Я и это выполнила.

Примерно через три дня на электронную почту Мочаловой прислали договор. Она распечатала, подписала, отсканировала и снова выслала в центр. Чуть позже и по почте заказным с уведомлением письмом пришел готовый договор.

- Я считаю, что очень быстро происходит оформление документов и оперативно решается вопрос – выдавать человеку 50 тысяч рублей как самозанятому или нет, - продолжает Светлана. - В моем случае было так: 26 мая в центре занятости населения у меня приняли документы, а 4 июня на мой счет поступили деньги. Эти средства я потратила на оплату аренды кабинета, в котором провожу занятия с детьми. Договор разрешает это делать – использовать эти средства для оплаты аренды.

- В настоящий момент провожу занятия с детьми, - поделилась собеседница "КП". – В условиях ограничений из-за коронавируса это можно делать, поскольку они -индивидуальные. Между занятиями – 20-минутный перерыв, проветривание помещения.

Светлана признается, что в кабинете установлен санитайзер, выполняются все санитарные требования.

- С 1 июля в Калининградской области заработает закон о налоге для самозанятых, - сообщила важную деталь педагог. - Скачаю на телефон приложение «Мой налог», буду использовать его для общения с налоговой службой. На мой взгляд, все удачно сложилось.

КСТАТИ

Какой налог платить самозанятым

С 1 июля в Калининградской области вступает в силу закон о специальном налоговом режиме для самозанятых.

Жителям Калининградской области, осуществляющим личную трудовую деятельность предоставлена возможность перейти на специальный налоговый режим. Указанным правом могут воспользоваться как граждане (физлица), так и индивидуальные предприниматели, ведущие хозяйственную деятельность связанную с: оказанием косметических услуг на дому; фото- и видеосъемкой на заказ; реализацией продукции собственного производства; проведением мероприятий и праздников; юридическими консультациями и ведением бухгалтерии; сдачей квартиры в аренду посуточно или на долгий срок и др.

Налог на профессиональный доход подразумевает сборы в 4%, при расчете с физических лиц и в 6% - с юридических лиц. Механизм адресован тем, чей годовой доход не превышает 2 миллионов 400 тысяч рублей.

Тем, кто хочет использовать специальный налоговый режим, нужно зарегистрироваться в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход. Постановку самозанятого на учет можно сделать за считанные минуты с помощью нескольких инструментов: специального мобильного приложения «Мой налог», кабинета налогоплательщика «Налога на профессиональный доход» на сайте ФНС, а также на портале Госуслуг.