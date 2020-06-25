2020-06-25T17:05:10+03:00
Туризм

В Калининграде откроют для туристов загадочный немецкий бункер

Внутри разместили экспозицию, посвященную разбомбленным в годы Второй Мировой войны городам [фото, видео]
Александр КАТЕРУША
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Бункер возле Фридландских ворот готов к приему туристов. А вот привидения заходить сюда опасаются.Бункер возле Фридландских ворот готов к приему туристов. А вот привидения заходить сюда опасаются.Фото: Музей "Фридландские ворота"
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Кёнигсбергский бункер, расположенный неподалеку от музея «Фридландские ворота» (6+), откроют для посещения. Об этом «Комсомолке» в Калининграде рассказал директор музея Андрей Ярцев.

- Такие бомбоубежища в Кёнигсберге строили с 1939 года и возвели более трех сотен. Они имели зигзагообразную форму, или, как говорили немцы, W-образную, по аналогии с немецкой буквой W. Так легче гасится ударная волна в случае попадания снаряда. Длина хода – около 100 метров, глубина – порядка 3 метров, - рассказывает Андрей Ярцев. - Эти бункеры были разной степени комфортности. Наш – самый простой: в нем можно стоять, там есть свет.

Собственно, со светом связана неприятная история. Несколько лет назад работники музея уже открывали это убежище для туристов. Но электричество там постоянно перегорало. И сколько местный электрик не мучился, ничего не помогало. Поработает неделю и опять гаснет. Грешили даже на двух привидений, которые, по словам директора музея, живут во Фридландских воротах. Но виной перебоев с электричеством всему стала банальная сырость, которая характерна для немецких подземелий. Так что бункер закрыли и он пустовал два года. И вот, пришло время снова отворить массивные двери.

Для туристов внутри разместили фотографии разбомбленных в годы Второй Мировой войны городов. Фото: Музей "Фридландские ворота"

Для туристов внутри разместили фотографии разбомбленных в годы Второй Мировой войны городов.Фото: Музей "Фридландские ворота"

Теперь же вентиляция работает исправно, а недавно установленный климатический шкаф сам регулирует температуру и влажность.

Для туристов внутри разместили фотографии разбомбленных в годы Второй Мировой войны городов. Впрочем, уже само нахождение в бункере вызывает у горожан восторг. Внутри мигает свет, гудит сирена и слышны звуки взрывов.

- Такое ощущение, что вы попали под бомбежку. Поэтому мы детей до 6 лет в бомбоубежище не пускаем, - говорит директор.

Андрей Ярцев. Фото: Александр КАТЕРУША

Андрей Ярцев.Фото: Александр КАТЕРУША

Интересно, что бункер, в который теперь может заглянуть каждый желающий, был построен для солдат, охранявших Фридландские ворота. Туда легко помещается 100 человек, но при желании можно укрыть от бомбежки и больше.

С субботы, 27 июня, в бункер можно приходить – он откроется вместе с музеем «Фридландские ворота». Экскурсии в бомбоубежище организуют каждые полчаса с утра до 17:00.

В Калининграде открыли для туристов загадочный немецкий бункер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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