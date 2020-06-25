Почему в ночь на пятницу в Калининграде пропал свет

Аварийное отключение произошло около 23.20 в четверг. Судя по сообщениям в соцсетях, без света остались тысячи калининградцев, проживающих в разных частях Калининграда - в Центральном, и в Ленинградском, и в Балтийском районах. Не работали фонари и светофоры.

Установить причину оперативно энергетики не смогли. Испуганные калининградцы рассказывали о "взрыве трансформатора на Эльблонгской", но официальных подтверждений не было.

- Произошло технологическое нарушение, - обтекаемо сообщили ночью «КП» в пресс-службе «Янтарьэнерго».

Подключать потребителей начали примерно через 20 минут после начала блэкаута. Сначала свет загорелся в квартирах горожан в центре, и только во втором часу ночи подачу электроэнергии восстановили для Московского (бывшего Балтийского) района.

Как сегодня сообщили "Комсомолке" в "Янтарьэнерго", в 23:21 произошло технологическое нарушение на подстанции 110 кВ "Рыбный порт", в результате были обесточены потребители Центрального и Московского районов Калининграда, запитанные от подстанций 110 кВ "Рыбный порт" и "Правобережная".

Практически одновременно с этим технологическим нарушением в 23:08 произошло повреждение кабельной линии 10 кВ в Калининграде. Оказались обесточены жители Московского района Калининграда.

- Нарушения электроснабжения медицинских учреждений, принимающих больных с коронавирусной инфекцией Covid-19, не происходило, - подчеркнули энергетики.