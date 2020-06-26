Исповедь дочери погибшего врача: Когда маму вызвали на работу, было предчувствие беды

"Комсомолка" начинает рубрику "Герои в белых халатах". Мы расскажем о калининградских врачах и медсестрах, погибших во время пандемии новой коронавирусной инфекции. Они, спасали людей, зная, что рискуют собственной жизнью, своим здоровьем и здоровьем своих близких. Работали, как на войне. Это без преувеличения великий подвиг и самопожертвование. У каждого из наших героев своя судьба, своя человеческая история. Они были высококлассными специалистами, преданными своей профессии, прекрасными, любящими родителями, заботливыми детьми. Они выполнили свой долг, оставаясь на боевом посту до конца.

С калининградкой Екатериной Соловьевой мы встретились по печальному поводу. 12 мая погибла ее любимая мама, известный врач анестезиолог-реаниматолог Областной клинической больницы Светлана Георгиевна Соловьева. Причина скоропостижного ухода из жизни – новая коронавирусная инфекция. Доктор заразилась на работе, спасая людей в блоке интенсивной терапии и реанимации для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения.

Спасала раненых солдат и офицеров

Мы листаем семейные альбомы. На снимках Светлана Георгиевна – юная девушка, студентка мединститута, вот фото с любимым мужем, с сыном и дочерью, с внуками, коллегами по работе. Перед глазами яркая жизнь прекрасного человека, талантливого врача…

- Мама родилась в Тамбовской области, в интеллигентной семье. Мой дедушка - инженер-железнодорожник, бабушка преподавала в медицинском училище, вела сестринское дело. Мама отлично училась, была целеустремленным ребенком. Она единственный человек из всей нашей родни, кто окончил школу с золотой медалью. С детства хотела быть врачом. В другой профессии себя не видела, - рассказывает Екатерина. - Поступила в Ташкентский государственный мединститут. Интернатуру закончила в узбекском городе Термез в 1978 году, где познакомилась с моим папой Виктором. Папа был военным офицером. В 1979 году родился мой брат Георгий. А спустя пять лет появилась на свет я.

Семейное фото 80-х годов: Светлана, Виктор и маленькой Георгий.Фото: семейный архив.

В 1979 году началась война в Афганистане. В 1984 году папа Екатерины в составе Ограниченного контингента советских войск выполнял задачи в ДРА. А молодая красавица-жена лечила тяжелораненых бойцов в Окружном военном госпитале в Душанбе Краснознаменного Среднеазиатского пограничного округа КГБ СССР. Именно на медиков этого госпиталя легла основная нагрузка. Врачи работали на износ, круглосуточно, в тяжелейших условиях.

Работа не отпускала даже дома

Переезд семьи в Калининград из Узбекистана был связан со службой отца.

- Сначала жили в казарме. Потом получили квартиру на улице Горького. Рядом - заброшенные немецкие сады, собирались там все дети с района. В то время мама работала очень много, в областной больнице и по совместительству в многопрофильной больнице Калининграда (ныне ЦГКБ), военном госпитале. И каждый час с мамой был праздником! Нас мама баловала. Не было такого, что кому-то дается любви больше, ее хватало на всех. Георгий с раннего детства меня брал с собой, я не была для него обузой. Так воспитали, друг другу надо помогать, дружить, - вспоминает Екатерина.

Анестезиолог-реаниматолог Светлана Соловьева за 42 года работы в медицине спасла тысячи жизней.Фото: семейный архив.

- Я ходила с мамой на работу. Больница была моим вторым домом. Знала всех докторов, выросла среди них. Мамина подруга – невролог Ольга Сергеевна Павлюкова, как только меня видела, говорила: «Света, я ее забираю!». Отводила в свой кабинет и кормила вкуснейшей абрикосовой пастилой. У мамы был замечательный коллектив. Ровесники по возрасту были друзьями, а молодых докторов она воспринимала как своих детей.

У Светланы Георгиевны сложная женская судьба. Пять лет назад умер любимый муж. Прошло три с половиной года - тяжело заболел сын Георгий.

- Брат лежал в мамином отделении. Он умер у нее на руках, ее ребенок. Это была огромная трагедия для нашей семьи. Маму терзали сомнения, может, было можно сделать что-то иначе и спасти сына. Она очень страдала. Но она нашла в себе силы жить, работать. Мама - эталон для меня. Добрая, душевная, чувственная, но в то же время сильный человек, умеющий принимать верные решения быстро в самых сложнейших ситуациях. Всегда говорила, что жизнь – это не репетиция. Надо делать работу над ошибками и идти дальше. И мама нашла утешение во внуках.

Всегда на передовой

Светлана Соловьева всегда на передовой, она была лучшим специалистом.

- Когда началась пандемия коронавируса и маму вызвали на работу, я уговаривала: «Не надо. Ты можешь отказаться. Тебе 65 лет. Это риск». Было предчувствие беды. Но она ответила: «Катя, я врач, я нужна людям. Они ждут меня. Им нужна моя помощь».

Доктор осталась верна своей профессии до последних дней, работала сутками в обсервации в первой группе в областной больнице...

- То, что мама больна, поняла по голосу, хотя она успокаивала, все в порядке. А потом сообщили, что госпитализирована в ЦГКБ. Мы с сыном поехали туда. Она говорила, все будет хорошо. И в приемном покое успокаивали, что заберете маму через два-три дня. А через неделю, 12 мая, забрала черные мешки с мамиными вещами... Я не могла даже попрощаться с мамой, увидеть ее живой. Когда получила последнее сообщение: «Берегите себя!», поняла - всё.

Анестезиолог-реаниматолог Светлана Соловьева за 42 года работы в медицине спасла тысячи жизней. Ее прекрасно знали в медицинских кругах. В 2018 году Светлану Георгиевну отметили грамотой регионального минздрава. Она вылечила тяжелейшего больного после ДТП. Парня она выхаживала более двух месяцев.

Светлана Соловьева с любимым внуком.Фото: семейный архив.

Екатерина с сыном сейчас живут в квартире мамы и бабушки.

- Каждый предмет, каждая вещь в родном доме, где я выросла, напоминает о ней, - говорит дочь. - И когда становится нестерпимо больно, я вспоминаю свое детство. Если вдруг становилось страшно, мама говорила: «Ничего не бойся. Я с тобой. Знай, даже если ты меня не видишь – я с тобой». И дотрагивалась до меня, прикладывая свою ладонь к моему сердцу. Мой сын очень похож по характеру на свою бабушку. Видит мои слезы, подходит и говорит, как говорила мама: «Ну иди ко мне, обниму тебя!». И целует, обнимает, как делала это мама. И он, ребенок, успокаивает меня. Верю, мама не ушла навсегда, душа бессмертна. Она просто исполнила свой долг на земле, прошла свой путь. Но мы обязательно встретимся.