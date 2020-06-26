Бордюры из стали и шезлонги для загорания: 9 фишек, которые появились на острове Канта после реконструкции

Остров Канта, который в конце августа превратится в главную фестивальную площадку Калининграда, в минувшие выходные открылся для посетителей. Планировалось сделать это до 15 июля, однако жара и наплыв туристов вынудили власти снять охрану на три недели раньше.

За несколько месяцев реконструкции сделано уже многое. Мы собрали 9 новшеств, на которые точно стоит обратить внимание.

1. Главное новшество – трамвайные рельсы перед входом в собор. Правда, трамвай по ним не пойдет. Не появится и стационарный трамвай, как в Советске или у музея Фридландские ворота. По мнению проектировщиков, он будет заслонять открыточный вид.

Трамвай по этим рельсам, к сожалению, ходить не будет.Фото: Иван МАРКОВ

2. Старую плитку с тротуаров решили перевезти в спортивный лагерь Зеленоградска, зато новая более прочная. Делали ее не в Калининградской области, а в Польше.

Необычную плитку изготовили в Польше.Фото: Иван МАРКОВ

3. Новая фишка, которой еще не было в городе – бордюры из кортеновской стали. Эта сталь устойчива к коррозии и не требует покраски. Она имеет характерный ржавый цвет.

Необычный бордюр отделяет газон от тротуара.Фото: Иван МАРКОВ

4. Под ржавчину покрашены и опоры освещения. Их замена произведена как на центральной аллее парка, так и по периметру всего острова.

Такие опоры освещения теперь установлены по периметру всего острова.Фото: Иван МАРКОВ

5. Новое изобретение, примененное на острове Канта – тактильные плиты из гранита со стальными вставками. По словам проектировщиков, дизайн и функционал согласован с экспертами и отвечает всем стандартам.

Дизайн и функционал согласован с экспертами.Фото: Иван МАРКОВ

6. Появились на острове и деревянные амфитеатры. Их горожане и туристы смогут использовать и для пикников, и как шезлонги для загорания.

Амфитеатр разместился со стороны Преголи.Фото: Иван МАРКОВ

7. Касса Кафедрального собора, которую установили лишь недавно, уже снесена, поскольку «загораживала вид на собор». Новая касса будет расположена рядом с торговыми павильонами (из них появится небольшой квартал слева от входа в собор). Ее украсят «елочкой» из деревянных брусков.

Будущая касса Кафедрального собора.

8. Брусчатку уложат на общей площади более 4 тысяч квадратных метров. Она полностью заместит асфальт.

Работы на некоторых участках еще продолжаются.Фото: Иван МАРКОВ

9. Площадь перед собором и ведущая к ней улица Канта получат три вида мощения: тротуары со стороны здания выполнены из гранитных плит, проезжая часть – из брусчатки, а тротуар со стороны парка – из клинкерной плитки.