«Курицу разобрали, но урвала тушенки»: как прошел первый день «Пятерочки» в Калининграде

В пятницу 26 июня в Калининградской области открылись пять первых супермаркетов «Пятерочка». Три из них – в Калининграде (на улицах Дадаева и Дзержинского, а также на Московском проспекте) и по одному в Зеленоградске и Черняховске.

Магазин на Дадаева стал юбилейным, шестнадцатитысячным, поэтому корреспондент «Комсомолки» решил проверить, чем его администрация решила завлечь в свои торговые залы калининградцев, и что, собственно, сами горожане ожидают от конкурента «Спара», «Семьи» и «Виктории».

В пятницу в Калининграде открылись супермаркеты "Пятерочка".Фото: Иван МАРКОВ

Послеобеденная жара плавит асфальт, небольшая парковка у ТЦ «Дадаевский» забита под завязку, а на лавочках напротив входа отдуваются запыхавшиеся пенсионерки.

- Вы из «Пятерочки»? – спрашиваю у одной из них.

- Ну, допустим, - неохотно отвечает бабуся. Видно, что она чем-то не довольна. – Не успела я.

- В смысле? Открыто же еще.

- Курицу акционную разобрали уже, - огрызается она. – У меня соседка ушлая, так она в 9 утра еще сюда прибежала. Тысяч на пять нагребла, в шкафчике спрятала, а потом до обеда домой таскала.

- А вас не позвала что ли?

- Да намекала она, но я подумала, что мне хватит. Вот, тушенки взяла, да еще кой-чего. Ну, ничего, акцию, вроде, еще два дня будут проводить. Хотя, не пойду больше. На рынок лучше схожу, - машет пенсионерка рукой, поправляет панаму и поднимает тяжеленные пакеты. Видимо, что-то все-таки прикупила, кроме тушенки.

В пятницу в Калининграде открылись супермаркеты "Пятерочка".Фото: Иван МАРКОВ

Внутри людно, тесновато, но зато хотя бы прохладно. Оформление супермаркета чем-то напоминает «Спар»: деревянные ящики с фруктами и овощами, холодильники вдоль стен, своя пекарня в центре торгового зала, окруженная лотками с горячими булками.

Покупатели пристрастны: приходят семьями и устраивают целые советы у полок, вспоминая, где гречка или сыр дешевле.

- Что-то принципиально нового я тут не увидел, - важно, но вполголоса говорит долговязый подросток своей мамаше. Такое ощущение, что он пришел на выставку современного искусства, анонсированную знакомым критиком, но уже успел собрать свои контраргументы для грядущей дискуссии.

- Да уж, - отвечает в нос его подкованная в постмодернизме мамаша. – Но хотя бы к дому ближе метров на 30.

И, действительно, пока на полках практически то же самое, что и у конкурентов: молоко «Залесского фермера», продукция «Первого хлебозавода» и «Русского хлеба» и прочее. Что-то дороже, что-то дешевле. Но много товара на скидках. Особым спросом, судя по опустевшей полке с пивом, пользуется акционный алкоголь.

В пятницу в Калининграде открылись супермаркеты "Пятерочка".Фото: Иван МАРКОВ

Первое, что бросается в глаза – энтузиазм кассиров и мерчандайзеров. Вполне возможно, что месяца через три-четыре взгляд их потухнет, а голос станет монотонным точно так же, как и у сотрудников других калининградских супермаркетов.

Но кое-какие фишки у шестнадцатитысячника все-таки есть. Во-первых, это длинный столик, на котором можно подзарядить смартфон. Работает четыре кассы самообслуживания (одна из них – на кофе). У стола, на котором покупатели перекладывают товар из корзины в пакет, - стойка информации для тех, кто потерялся в городе. На ней номер телефона волонтерской поисковой организации «Лиза Алерт». Администрация, вероятно, изучив калининградские новостные ленты, постарались угодить жителям и своей «этичностью»: перед входом стоит удобная велопарковка, а на продуктовых корзинах наклейки с надписью «Изготовлено с использованием переработанных полимеров». Есть также столик с контрольными весами и аппаратом для просвечивания яиц.

Пресс-служба «Пятерочки» сообщает, что «в общем ассортименте магазинов местная продукция занимает порядка 40%, в категории «фреш» — 60%, в категории «овощи и фрукты» — практически 100%».

В планах компании открыть до конца года в области еще 10 магазинов.