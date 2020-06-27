2020-06-27T11:31:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Калининграде, новости на 27 июня 2020 года: еще 19 новых случаев

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Калининграде на 27 июня
Николай Литвинов
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..Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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За последние сутки в Калининградской области выявили 19 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровевших больше - из больниц выписали 29 человек.

- Среди подтверждённых случаев пять выявлено активно без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований преимущественно контактных в семейных очагах и по месту работы заболевших. 14 заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у девяти из них диагностирована пневмония. Среди заболевших: двое учащихся школ, выявленных при обследовании по контакту с заболевшими родственниками в семейных очага, пятеро лиц старше 65 лет, заболевших пневмонией, — сообщили в оперштабе.

. Фото: Яндекс

.Фото: Яндекс

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 27 июня на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 85 263 человека, из них выявлено 2 411 случаев заражения (1 399 человек выздоровели), умерли 38, остаются под медицинским наблюдением 1 532 человека, в том числе 63 в условиях обсерватора

ИСТОЧНИК KP.RU

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