Коронавирус в Калининграде, новости на 27 июня 2020 года: еще 19 новых случаев

За последние сутки в Калининградской области выявили 19 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровевших больше - из больниц выписали 29 человек.

- Среди подтверждённых случаев пять выявлено активно без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований преимущественно контактных в семейных очагах и по месту работы заболевших. 14 заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у девяти из них диагностирована пневмония. Среди заболевших: двое учащихся школ, выявленных при обследовании по контакту с заболевшими родственниками в семейных очага, пятеро лиц старше 65 лет, заболевших пневмонией, — сообщили в оперштабе.

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По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 27 июня на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 85 263 человека, из них выявлено 2 411 случаев заражения (1 399 человек выздоровели), умерли 38, остаются под медицинским наблюдением 1 532 человека, в том числе 63 в условиях обсерватора