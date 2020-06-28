Коронавирус в Калининграде, новости на 28 июня 2020 года: плюс 15 новых случаев

За последние сутки в Калининградской области выявили еще 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщили в оперативном штабе, среди новых случаев - 5 выявили активно без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований контактных в семейных очагах и по месту работы заболевших. 10 заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у 6 из них диагностирована пневмония.

Среди заболевших - шесть граждан старше 65 лет двое детей, в том числе один ребёнок , посещавший «дежурную группу» детского сада 20 Калининграда. Противоэпидемические мероприятия проводятся . Работа группы временно приостановлена. Дети и сотрудники находятся под медицинским наблюдением в условиях изоляции на дому, будут обследованы в установленные сроки.

Всего за время пандемии в регионе выявили 2 426 случаев заражения.На 28 июня на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 86 487 человек.

Из больниц за сутки выписали 7 выздоровевших жителей области - общее число переболевших CODID-19, таким образом, достигло 1406 человек. Умерли за все время 38 человек, остаются под медицинским наблюдением 1 066 человек, в том числе 61 - в условиях обсерватора.