Погода на неделю в Калининграде: 4 дня дождей, сильный ветер и возвращение жары

Уходящий июнь имеет все шансы войти в топ-3 самых теплых июней за всю историю метеонаблюдений в Калининграде. Правда, последние два дня месяца жаркими точно не будут.

Сегодня, как прогнозирует Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура составит всего +20 градусов. Дождь будет поливать в течение всего дня – и это при том, что месячную норму осадков мы уже перевыполнили.

Вторник отметится примерно такой же температурой (+20..+22), дождем и усиливающимся юго-западным ветром, скорость которого в порывах достигнет 14 метров в секунду.

В среду, 1 июля, ветер должен усилиться до 16 метров в секунду, воздух прогреется до +21..+23 градусов, а небо в очередной раз прольется дождем. Четверг пройдет практически под копирку, разве что ветер заметно стихнет.

Пятница должна стать первым днем на этой неделе, когда за окном не будет дождя. Температура сохранится в диапазоне +19..+22.

Выходные пока что прогнозируются теплыми и сухими. В субботу воздух прогреется до +24 градусов, а воскресенье может вернуться жара. Гидрометцентр России обещает +27 градусов и без осадков.