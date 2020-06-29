2020-06-29T10:45:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Калининграде, новости на 29 июня 2020 года: снижение третий день подряд

Коронавирус в Калининграде, новости на 29 июня 2020 года
Виктор Сергеев
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..Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За последние сутки в регионе диагностировали 10 зараженных коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Всего в регионе выявлено 2436 случаев заболевания.

За прошлую неделю в Калининградской области суммарно были зарегистрированы 134 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. По сравнения с предыдущей неделей (15-27 июня) общее количество новых случаев снизилось на 39%.

Всего в регионе зарегистрировано 2436 случаев заболевания Фото: Яндекс

Всего в регионе зарегистрировано 2436 случаев заболеванияФото: Яндекс

ИСТОЧНИК KP.RU

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