Коронавирус в Калининграде, новости на 29 июня 2020 года: снижение третий день подряд
За последние сутки в регионе диагностировали 10 зараженных коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Всего в регионе выявлено 2436 случаев заболевания.
За прошлую неделю в Калининградской области суммарно были зарегистрированы 134 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. По сравнения с предыдущей неделей (15-27 июня) общее количество новых случаев снизилось на 39%.
Всего в регионе зарегистрировано 2436 случаев заболеванияФото: Яндекс
ИСТОЧНИК KP.RU
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