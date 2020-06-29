Эксперты: За изменения в Конституции проголосуют 60-70% избирателей

С 25 июня в нашей стране проходит общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. До 1 июля все 546 региона участков для голосования будут работать с 8.00 до 20.00.

В Калининградской области многие уже проголосовали, но впереди еще несколько дней.

По мнению руководителя филиала Фонда развития гражданского общества в Калининграде Елены Воловой, голосование устроено максимально удобно для жителей, есть возможность проголосовать и дома и на придомовой территории и на избирательном участке.

- Уверена, что каждый должен принять участие и высказать свое личное мнение по предлагаемым изменениям, - говорит Елена Волова. - Не важно, «за» вы или «против», но прийти и зафиксировать это необходимо, нужно принять участие в формировании основного документа нашей страны. Что касается прогноза, считаю, что по итогам наш регион будет находится в рамках средних федеральных цифр.

Председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин отмечает, что все исследования показывают, что диапазон явки будет 50-60%, а голосования «за» – 60-70%.

- Итоговый результат в значительной степени будет зависеть от структуры явки, кто лучше отмобилизован – сторонники или противники. А также как будет выглядеть картина в раскладке по регионам, особенно с большой численностью населения. Собственно, в этом на сегодняшний день и заключается главная интрига, - считает Костин.

Константин Костин.Фото: Facebook

По его мнению, декларирующие голосование «против» не являются монолитной группой. Значительная часть выступает не против предложенных поправок, а действует под влиянием негативных настроений, связанных с карантином.

- Для федеративного государства крайне важна поддержка Конституции не только большинством в целом по стране, но и в каждом субъекте Федерации. Это важнее любых формальных стахановских показателей, - говорит эксперт.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Как еще вас можно услышать?»

Алексей Высоцкий, замдиректора Калининградской мониторинговой группы:

- Мне очень нравится история с 1 июля. То есть, конечно, она не должна нравиться - потому что при +32 и открытом после карантина побережье найти такие интонации, чтобы позвать людей на голосование, не совсем просто. Но хорошо все это тем, что вдруг стало видно, кто товарищ, кто нет, кому все равно, кто в себе носил всякую дрянь, и вот эта дрянь вылезла наружу. Голосование «против» - это отлично, и голосование «за» - тоже отлично. Любое голосование - отлично. А дрянь - это скуление и позерство, а особенно попытки изобразить социально одобряемое поведение в аудитории городских сумасшедших. Голосуйте, как хотите. Но участвуйте. Это моя, наша страна. Без пафоса. Cходите проголосовать - rак еще вас можно услышать?