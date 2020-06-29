Какие ограничения сохранятся в Калининградской области после 1 июля

Самоизоляция и обсервация

По-прежнему обязаны соблюдать режим самоизоляции жители Калининградской области старше 65 лет и все, кто имеет хронические заболевания. Находиться дома придется, как минимум, до 10 июля.

Режим обсервации для граждан, прилетающих и приезжающих в Калининградскую область из других регионов России, отменен. Для иностранных гостей двухнедельная изоляция сохраняется.

Детские садики и лагеря

Возвращаться к полному режиму работы садики начнут только с 6 июля. Сначала все сотрудники, не работавшие длительное время, пройдут тестирование на ковид – пока они не получат результаты, учреждение не откроют. Если в группе потом выявят ребенка с коронавирусом, то все остальные дети отправятся на двухнедельный карантин и обследование. Пример уже есть. О старте работе садика необходимо узнавать у заведующей или в местном отделе или управлении образованием.

С начала июля в нашей области стартует летняя оздоровительная кампания, но тоже не везде и не с первых дней. Сотрудники загородных лагерей и лагерей с дневным пребыванием детей тоже пройдут проверку на отсутствие ковида и кишечных инфекций и только по мере получения результатов учреждения начнут свою работу. Всем родителям, которые приобрели путевки, лично сообщат о дате открытия лагеря.

Кинотеатры, кафе и рестораны

Кинотеатры остаются закрытыми – их работа в Калининградской области, как и во всей стране, возобновится 15 июля.

Как сообщил в своем Instagram губернатор Антон Алиханов, ориентир по дате полного открытия кафе и ресторанов, а также бассейнов и других учреждении - 10 июля (при условии дальнейшего снижения заболеваемости COVID-19). Пока, напомним, в точках общепита работают только летние веранды.

Границы и транспорт

С 1 июля вновь начинают курсировать поезда между Калининградом, Москвой и Санкт-Петербургом, но ограничений довольно много. Главное – билеты пока продаются только жителям нашего региона, имеющим здесь регистрацию. Разрешается проезд не более 100 пассажиров с размещением не более двух человек в купе или в одном сегменте плацкартного вагона. Для больших организованных групп пассажиров, в составе которых больше 10 человек, проезд разрешен не будет. Пассажиры, имеющие Шенгенскую визу, воспользоваться транзитом через Литву не смогут. Упрощенный транзитный документ тоже не действует.

Выехать из нашей области в Польшу и Литву все еще нельзя. В Польшу могут попасть только несколько категорий граждан. Во-первых, лица, имеющие право на постоянное или временное проживание в соседней стране. Во-вторых, те, у кого супруг или супруга имеют польское гражданство. В-третьих, дипломаты. В-четвертых, имеющие в Польше постоянную работу. В-пятых, студенты, проходящие обучение в польских учебных заведениях. Кроме того, сохраняется возможность въезда в Польшу для водителей-дальнобойщиков и прочих категорий граждан, для которых ограничения не вводились.