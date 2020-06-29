2020-06-29T15:26:16+03:00
Происшествия

Изнасиловал и задушил: Калининградца будут судить за убийство 22-летней давности

В июне 1998 года мужчина напал на 17-летнюю девушку в парке "Южный" в Калининграде
Виктор Сергеев
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Долгое время преступление оставалось нераскрытымДолгое время преступление оставалось нераскрытымФото: Следственное управление СК России по Калининградской области
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В Калининграде завершено расследование убийство, которое произошло 22 года назад. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

В убийстве обвиняют 49-летнего мужчину. По версии следствия, 30 июня 1998 года он напал и изнасиловал 17-летнюю девушку в парке «Южный», а затем избил и задушил.

Долгое время преступление оставалось нераскрытым. В апреле этого года следователи получили информацию, что преступление совершил осужденный в 2016 году мужчина. Четыре года назад жителя Светлого Юрия Савина приговорили к пожизненному сроку за двойное убийство и надругательство над 10-летней девочкой.

«Мужчина этапирован в Калининградскую области из исправительной колонии в Вологодской области, где он отбывал наказание. В ходе предварительного следствия обвиняемый признал вину в совершенном преступлении, подробно рассказал о его обстоятельствах в ходе проверки показаний на месте. Эксперты пришли к выводу, что в момент совершения преступления мужчина и в настоящее время не страдал и не страдает каким-либо психическим расстройством, способен отдавать отчет своим действиям и руководить ими», - отметили в пресс-службе СК.

В ведомстве добавили, что сбор доказательств завершен. Уголовное дело с утвержденным исполняющим обязанности прокурора Калининградской области обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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