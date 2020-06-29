Подорожает все: с 1 июля в Калининградской области вырастут тарифы на услуги ЖКХ

Электроэнергия

Размер платы увеличится в зависимости от категории потребителей:

- Для городского населения с газовыми плитами, садоводческих и огороднических товариществ тариф составит 4,36 руб./кВтч (+16 коп ).

- Для городского населения с электроплитами и сельского населения - 3,05 руб./кВтч (11 коп).

Вода

Тарифы в муниципалитетах традиционно разнятся. Самый серьезный рост ждет жителей Калининграда. Плата за водоснабжение составит 26,08 рубля за кубометр - рост в 1 рубль 19 копеек, если брать за год.

Водоотведение в Калининграде теперь будет стоить 21,4 рубля - плюс 1 рубль 20 копеек.

Тепло

Как сообщает РБК-Калининград, Тариф за тепловую энергию вырастет на 1,54 рубля и составит 2429,02 рубля. Средневзвешенная величина тарифов на тепловую энергию (для населения и предприятий) составит 2586,47 руб./Гкал (с НДС).

Вывоз мусора

Кубометр отходов с 1 июля подорожает на 17 рублей 59 копеек - новый тариф составит 506,16 руб. Разница - плюс 3,6%. В тоннах мусор тоже подорожает - до 3134,31 руб. вместо 3025, 29 руб.