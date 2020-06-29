2020-06-29T17:34:42+03:00
Общество

Попали в эксперимент: Правда ли, что 1 сентября все школы Калининграда переведут на дистанционку

Разбираемся в нашумевших новшествах, которые предлагает Минпросвещения РФ
Александр КАТЕРУША
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Если ситуация не изменится, в новом учебном школьникам придется снова сесть за парты.Если ситуация не изменится, в новом учебном школьникам придется снова сесть за парты.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Минпросвещения РФ выступило с инициативой провести эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды и новых технологий. Планируется, что в школы и колледжи проведут высокоскоростной интернет (не менее 50 Мб/с в селах и 100 Мб/с в городах) и оснастят их компьютерами и необходимым программным обеспечением. Эксперимент завершится 31 декабря 2022 года, а среди его участников заявлена и наша Калининградская область.

Услышав эту новость, многие родители не на шутку встревожились. Ведь, получается, с 1 сентября калининградских школьников снова поголовно переведут на дистанционное обучение? Или нет?

Сегодня нашумевшее нововведение прокомментировал губернатор Антон Алиханов.

- То, что дистант теперь становится вечным, и только в таком формате мы будем наших детей учить, - это неправда, - заявил губернатор. - Проект «Цифровая образовательная среда» - это часть национального проекта. Мы рады, что входим в число пилотных регионов. Это, по сути, создание рабочего места на компьютере, где будут в оцифрованном виде учебники, методические пособия. И у детей, которые, например, заболели, будет возможность получать задания, и не отставать от своих одноклассников, однокурсников. Плюс у родителей появится возможность дополнительного контроля и дополнительных занятий с ребенком. Те дети, которые хотят идти вперед, а таких все больше и больше, получат возможность идти вперед самостоятельно и индивидуально. И это хорошо.

По словам губернатора, никто и ничто пока не заменит очного общения, и с 1 сентября региональные власти планируют возобновить обучение в школах в нормальном, обычном режиме.

- Конечно, всегда есть риск, - напомнил Антон Алиханов. - Я ничего не обещаю, потому что я не господь Бог и ситуацию с коронавирусом не контролирую. А контролируем ее мы вместе с вами. Поэтому призываю всех соблюдать ограничения, предусмотренные действующими нормативными актами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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