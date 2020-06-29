«Вызвали огонь на себя»: в Зеленоградском районе найдены останки семи героев-красноармейцев

Поисковики из отряда «Совесть» во время разведки местности в Зеленоградском районе обнаружили останки семи красноармейцев. Об этом корреспонденту «Комсомолки» в Калининграде сообщил руководитель поискового отряда Руслан Хисамов.

- Семеро погибших были найдены в одной воронке, - поясняет Хисамов. – Одного из бойцов удалось опознать по боевой награде, ордену Славы 3-й степени. Это младший сержант Каримжан Раджабов. Он был санинструктором 2-го стрелкового батальона 140-го стрелкового полка 182-й стрелковой дивизии и до недавнего времени числился пропавшим без вести.

Интересно, что останки семи бойцов были найдены на высоте 70,9 рядом с бывшим поселком Койенен (сегодня не существует – Ред.), где погиб Герой Советского Союза капитан Петр Романов, командовавший первым стрелковым батальоном того же полка, в котором служил Раджабов.

Обстоятельства гибели Романова и его подчиненных хорошо изучены калининградскими историками Василием Савчуком и Владимиром Беспаловым, и обо всех подробностях того боя можно прочитать в их книге «Прорыв на Земландский полуостров». 7 февраля 1945 год горстка бойцов ворвалась на высоту 70,9, что рядом с трассой на Пальмникен (Янтарный – Ред.). Они глубоко вклинились в немецкую оборону и понимали, что уже на следующий день гитлеровцы начнут контратаковать. Однако этот участок, несмотря на то, что передовые советские части отошли назад на полтора километра, красноармейцы держали еще больше суток.

В книге упоминается и о героической работе санинструкторов 2-го батальона, среди которых находился опознанный Раджабов. Они вынесли с поля боя около 100 человек, при этом многие из них тоже имели ранения.

"Ночью бой на восточных скатах высоты 70,9 вступил в критическую фазу – немецкая пехота и бронетехника подошли на предельно близкое расстояние, ведя губительный огонь по позициям 1-го батальона и наблюдательного пункта полка, - описывают историки последнюю контратаку, произошедшую в ночь с 8 на 9 февраля. - Бой шел в тесном огневом соприкосновении, немецкая пехота уже подошла на расстояние броска гранаты. В условиях, когда немцы полностью заняли высоту и перешли оттуда в наступление на восток от нее, а у обороняющихся закончились патроны и гранаты, Романов, отстреливаясь из ручного пулемета, принял единственно верное решение, позволявшее уничтожить прорвавшегося противника - вызвать на себя огонь дивизионной артиллерии".

Напомним, что тело Петра Романова так и не было найдено. Поисковики предполагают, что он может находиться среди неопознанных бойцов.

- Чисто теоретически, среди останков найденных нами бойцов может быть и капитан Романов, в честь которого назван поселок в Зеленоградском районе, - считает Руслан Хисамов. – Судя по всему, тела были сброшены в воронку немцами уже после того, как они заняли высоту и контролировали ее в течение некоторого времени. Конечно, это только предположение, поэтому мы будем продолжать исследования.