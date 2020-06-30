Александр Ярошук - об увеличении рождаемости в Калининграде: «Надо каждому взять и работать над этим вопросом!»

Бывший глава Калининграда, а ныне депутат Госдумы Александр Ярошук на этой неделе стал гостем радио «Комсомольская правда». Он рассказал о своем отношении ко внутреннему туризму, медицине, демографии и экономическом положении Калининградской области.

О ПОМОЩИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

- Знаете, я посмотрел бюджеты за годы своего отсутствия… Беспрецедентная сумма выделена Калининграду! Никогда столько не выделялось, ни при одном губернаторе. У меня, когда мы готовились к чемпионату мира по футболу, максимально было 11 миллиардов. Сейчас и 15, и 16 — это на город. Представляете, на 4 млрд больше! Это же объекты - сады, школы, тротуары, сети. Мы таких денег за всю историю не видели. Если поделить эти суммы на душу населения, то Калининград после Москвы и Санкт-Петербурга, наверное, на первом месте.

С июля-августа начинается формирование бюджета следующих лет. Сейчас надо не прозевать, чтобы получить по максимуму. Работа идет. Конечно, когда все потери проанализируем, помощь федерального бюджета будет. Она есть и будет увеличиваться. Но уже сейчас надо смотреть на внутренние резервы. Налоги, какие есть возможность, уменьшать - чтобы облегчить все для бизнеса.

Сегодня никто не знает, в каком экономическом положении мы находимся. Вот когда откроются все барьеры, связанные с пандемией, только тогда мы поймем, на каком уровне экономика. Тогда можно будет какие-то планы строить. Сейчас мы пока живем в эйфории и ничего не понимаем.

ПРО РАБОТУ В ГОСДУМЕ

- Чем я занимаюсь в Госдуме? Конечно, это лоббирование интересов Калининградской области. Занимаемся всеми законами, связанными с бизнесом — малым и средним. Мы сейчас рассматриваем огромное количество совместных законов, проектов с правительством региона, чтобы уменьшить барьеры, помочь дотациями.

ПРО ПАНДЕМИЮ

- Пандемия очень серьезно вскрыла проблемы здравоохранения. Надо признать: мы шли не туда. Вот это было не правильно. Первый шаг — надо забрать у субъектов здравоохранение, отдать его государству (в подчинение федеральных органов власти - Ред.). Сделать одни стандарты. В Туве врач-хирург или медсестра должны получать столько же, сколько в Москве. Квартиру должны предоставить. И люди не будут уходить в частные конторы. Возможности же у субъектов разные. А население — заложник ситуации.

ПРО АНТИКОРОНАВИРУСНЫЕ МЕРЫ

- Я считаю, что мы правильно сделали. Не уволили всех, как в той же Америке или Германии. Да, там государство напрямую оплачивало человеку компенсации — все поначалу аплодировали. Потом сказали, что это плохое решение. Ты потерял работу. Что дальше будет? Получишь ее, не получишь?

У нас есть тоже проблемы. Как с медиками — цирк же целый был, по секундам считать, сколько человек общался. Бред, чушь. Это к Минздраву вопросы, они выпустили постановление двоякое.

ПРО ИНТЕРЕС К КАЛИНИНГРАДУ

- Когда я уходил, 60% жилья в Калининграде покупали коллеги из других регионов. Сейчас — 65-68%. Это показатель, что людям Калининград интересен! Безопасность, погода, близость к морю, к границам. Дальний Восток, Сибирь, Север — они приезжают сюда, покупают квартиры тут, детей привозят. Люди едут трудолюбивые, с деньгами.

ПОЧЕМУ В КАЛИНИНГРАДЕ РОЖДАЕТСЯ МАЛО ДЕТЕЙ

- Не деньги мешают заводить детей. Что-то другое. Социальные надбавки на детей сейчас беспрецедентные. Поговорите с нашими мамами, бабушками, в какое время они рожали по четыре-шесть человек. Ни ипотеки не было, ни зарплат, все от огорода. Проблема не в этом. Надо каждому взять, и работать над этим вопросом. Прочитайте Евангелие, и все традиционные ценности вернутся.

ПРО ТРАНСПОРТ

- Мы выдвигали инициативу, чтобы государство взялось за обновление общественного транспорта. Это не по карману городам и областям. Нас наконец-то услышали, сейчас разрабатывается закон, по которому государство будет дотировать этот вопрос при софинансировании в 5-10%.

Но трамвайная сеть в Калининграде уже невосстановима, к сожалению. А это было бы наземное метро.

ПРО ЗАГРАНИЦУ

- Я не страдаю из-за того, что сейчас нельзя выехать за границу. Я ее очень не люблю. Приезжал всегда максимум на пять дней. Я недавно был в Крыму. Вы не представляете! Какие Канны, с их грязной водой! Любое место ЮБК (Южного берега Крыма) — хорошо. Лето у меня распланировано. Во второй половине июля — Алтай. После Тувы столько впечатлений: невероятная красота, дикая природа, мы пили из реки. То, что этот год будет годом внутреннего туризма — это здорово!

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