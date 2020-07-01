Чем Калининград может удивить московских туристов

Министр по культуре и туризму Андрей Ермак как-то посетовал, что в этом году мы несколько провалимся по числу туристов. Все это понятно - коронавирус и карантин отъели приличный кусок турсезона. Но когда компания "Библио-Глобус" объявила о наполеоновских планах по завозу в Калининград туристов из материковой России (этот оператор с Европы переориентировался на нас грешных), стало даже немного страшно. Москвичи же затопчут все неведомые дорожки! Они займут все места в байдарках и мы, калининградцы, останемся без роскошных сплавов по Анграпе, Лаве и Шешупе.

Шутки шутками, а российских туристов у нас будет в июле-августе очень много. Кто-то из министров говорил, что чуть ли не 90 процентов всех отелей не побережье на лето уже забронировано. Понятно, что отдыхающие первым делом направятся привычными маршрутами - на Куршскую косу, в Янтарный, Светлогорск с Зеленоградском. Но наверняка этим дело не ограничится. Калининградская область уже широко позиционируется как Русская Европа. И искать москвичи, уральцы, северяне будут у нас Европу. Вот тут мы вспомним о культурном наследии, которое нам досталось и которое мы, увы, за небольшим исключением, не готовы показать в парадном виде. Съездят туристы в поселок Ясное, Корнево, в Знаменск, Правдинск, и многие, конечно, будут разочарованы. А кто-то наверняка доберется и до Балтийской косы и расстроится, увидев, в каком виде находятся ангары старого аэродрома. Которые можно было сохранить и превратить в туробъект, но их почему-то сносят. Мы-то знаем, почему, но для туриста наш ответ вряд ли будет убедительным.

Еще в конце нулевых мы писали, что Калининградской области нужна специальная программа по сохранению старины - средневековых и не только памятников, которыми все еще богата Калининградская область, которыми она заметно отличается от всех остальных регионов России, которыми притягивает, как магнит, туристов. Но программы не появилось ни десять, ни пять лет назад. А поезд уходит все дальше. И вот сейчас, когда туристов у нас будет много, мы могли бы с гордостью водить их по восстановленным или хотя бы законсервированным замкам и кирхам, рассказывать увлекательные истории про седых магистров и добрых привидений и ловить восхищенные взгляды. Но увы.

Хорошо, что подняли их праха Железнодорожный, огромный респект новым арендаторам Вальдау и Рагнита. Но этого мало. Хочется верить, что пример отдельных немногочисленных энтузиастов станет заразительным.

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Самоизоляция держала калининградцев в узде слишком долго, но они, наконец, вырвались из душных квартир на улицы. Правда, побродив под окнами еще закрытых кафе и ресторанов, горожане поняли, что им не хватает поездок за город. Вспомнив, что уже больше года продолжается и вот-вот закончится реновация целого старинного поселка в Правдинском районе, они рванули туда. В итоге, ленты социальных сетей сегодня завалены фотографиями «пряничных домиков» Железнодорожного, однако далеко не все туристы остались довольны ремонтом. Выяснить, что хорошего появилось в бывшем Гердауэне и чего плохого, отправился и корреспондент «Комсомолки» (подробности).