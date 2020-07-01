Как изменятся в Калининградской области тарифы на ЖКХ с 1 июля

Правительство России установило совокупный рост платы за коммунальные ресурсы во втором полугодии 2020 года в диапазоне от 4,1% до 6%. А что на деле?

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Согласно информации региональной Службы по государственному регулированию цен и тарифов с 1 июля расценка на электрическую энергию по одноставочному тарифу увеличится для населения области на 3,8 % - с 4,2 до 4,36 руб./кВтч. Исключение составят две категории граждан: сельское население и жители городов, проживающие в квартирах со стационарными электроплитами. Они будут теперь платить по одноставочному тарифу 3,05 руб./кВтч вместо 2,94. Таким образом, киловатт для них подорожает на 3,7%.

ТЕПЛО

Что касается роста тарифов на тепловую энергию, то разброс цен по области очень большой. Так, ООО «Теплоснабжение» в Зеленоградске увеличит плату на 6,9 %. Тариф возрастет с 1863 до 1992 руб./Гкал, но в денежном выражении это все равно меньше, чем в Калининграде или в Балтийске. У крупнейшего в областном центре поставщика тепловой энергии ОАО «Калининградтеплосеть» с 1 июля тариф для населения возрастет с 2427,48 до 2429,02 руб./Гкал или на 0,06 %. Для потребителей МУП «Тепловые сети Балтийска» он увеличится с 5112 до 5188,8 руб./Гкал (подорожание – 1,5 %). Отопление для жителей Балтийска по-прежнему самое дорогое в области!

ВОДА

Ощутимее для семейного бюджета с 1 июля станет и горячая вода, стоимость которой складывается из стоимости холодной воды на ее производство и тепловой энергии, затраченной на ее подогрев. И сама вода, и ее подогрев тоже значительно подорожали.

Тарифы на услуги водоснабжения изменятся во всех муниципалитетах области поднялись по-разному. Где-то более ощутимо для кошелька, где-то не так заметно. В Калининграде во втором квартале водоснабжение подорожает с 20,05 до 20,82 рублей за кубометр или на 3,8%. В Гвардейске, для сравнения, с 11,76 до 12,22 руб./куб.м, в Гусеве — с 23,74 до 24,4 рубля за кубометр, а в Нестерове — с 28,6 до 28,81 руб./куб.м.

ВОДООТВЕДЕНИЕ

Что касается водоотведения, то для жителей Калининграда оно подорожает на 5,9%. Сейчас горожане платят 20,2 руб./куб. м, а будут 21,4. Причем в Полесске тариф возрастет всего лишь с 11,27 до 11,46 руб./куб.м или на 1,6%, а в Балтийске - с 30,2 до 31,38 руб./куб.м. В Зеленоградске и Светлогорске, что любопытно, стоимость водоотведения увеличится одинаково, с 36,46 до 37,87 руб./куб.м.

МУСОР

Плата за вывоз мусора увеличится на 3,6%, а вот подорожает ли природный газ, пока неизвестно.

КСТАТИ

Штрафовать пока не будут

Согласно постановлению правительства РФ № 424, которое вышло 2 апреля, население не будут штрафовать за просрочку коммунальных платежей и взносов на капитальный ремонт до конца 2020 года. Документ также запрещает отключение потребителей за долги. Но это вовсе не означает, что коммунальные платежи можно не платить.