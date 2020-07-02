2020-07-02T01:04:13+03:00
Лето в городе

Погода на июль 2020 года в Калининграде: ждем много дождей и мало жары

В разгар лета синоптики прогнозируют среднюю температуру лишь немногим выше нормы
Михаил ЯНОВСКИЙ
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Неужели и правда на пляж без теплого пледа будет не выйти?Неужели и правда на пляж без теплого пледа будет не выйти?Фото: Александр Подгорчук
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Июль в Калининграде – удивительный месяц. Он «живет» по собственному графику и выдается по-настоящему жарким строго раз в четыре года. Не верите? Тогда посмотрите, какой была средняя температура июля в нашем городе на протяжение последних 10 лет:

2010 г. +21.3

2011 г. +18.5

2012 г. +18.6

2013 г. +18.2

2014 г. +20.9

2015 г. +17.4

2016 г. +18.8

2017 г. +17.0

2018 г. +20.4

2019 г. +17.6

Как видно, никакое глобальное потепление калининградской погоде не указ.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что температура воздуха на всей территории страны в июле будет выше или около нормы. В нашем случае это +18,1 градуса. Почти такой же (+18,2) была средняя температура только что завершившегося июня, который, в общем, получился неплохим и подарил нам несколько действительно жарких дней. Но это было начало лета, а от середины сезона хотелось бы, конечно, большего.

Еще одна коварная особенность калининградского июля – частые осадки. За последние 10 лет дождевая норма оказалась не выполненной лишь дважды (в 2014-м и 2016-м). Это значит, что далеко убирать зонты и резиновые сапоги точно не стоит.

КОНКРЕТНО

Июль в цифрах

Норма осадков 77 мм

Дождливых дней 13

Ясных дней 12

Скорость ветра 2,3 м/с

Влажность воздуха 75%

Средняя температура +12.5

Максимум +36,3

Минимум +4,5

ИСТОЧНИК KP.RU

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