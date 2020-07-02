Погода на июль 2020 года в Калининграде: ждем много дождей и мало жары
Июль в Калининграде – удивительный месяц. Он «живет» по собственному графику и выдается по-настоящему жарким строго раз в четыре года. Не верите? Тогда посмотрите, какой была средняя температура июля в нашем городе на протяжение последних 10 лет:
2010 г. +21.3
2011 г. +18.5
2012 г. +18.6
2013 г. +18.2
2014 г. +20.9
2015 г. +17.4
2016 г. +18.8
2017 г. +17.0
2018 г. +20.4
2019 г. +17.6
Как видно, никакое глобальное потепление калининградской погоде не указ.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что температура воздуха на всей территории страны в июле будет выше или около нормы. В нашем случае это +18,1 градуса. Почти такой же (+18,2) была средняя температура только что завершившегося июня, который, в общем, получился неплохим и подарил нам несколько действительно жарких дней. Но это было начало лета, а от середины сезона хотелось бы, конечно, большего.
Еще одна коварная особенность калининградского июля – частые осадки. За последние 10 лет дождевая норма оказалась не выполненной лишь дважды (в 2014-м и 2016-м). Это значит, что далеко убирать зонты и резиновые сапоги точно не стоит.
КОНКРЕТНО
Июль в цифрах
Норма осадков 77 мм
Дождливых дней 13
Ясных дней 12
Скорость ветра 2,3 м/с
Влажность воздуха 75%
Средняя температура +12.5
Максимум +36,3
Минимум +4,5
ИСТОЧНИК KP.RU
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