Жители Прибрежного: Объявили голодовку, потому что устали жить в своих домах, как бомжи

С 22 июня пятеро жителей Прибрежного под Калининградом объявили голодовку. О начале голодовки СМИ узнали из видео, которое инициативная группа записала и разослала в калининградские редакции. На записи отчаянные калининградцы обращаются к губернатору Антону Алиханову.

- Из-за бездействия чиновников региона юридически мы являемся бомжами, - это главная цитата видео. Голодающие признались, что надеются встретиться с губернатором, чтобы рассказать ему о своей беде лично.

Причина, которая вынудила калининградцев пойти на крайние меры, - невозможность на протяжении 20 лет прописаться по месту проживания и оформить свое жилье в собственность. Дело в том, что еще на заре нулевых несколько семей заселились в бывший штаб воинской части и в склады. Привели все в порядок, сделали помещения пригодными для проживания. А потом попытались приватизировать, благо это им было обещано. Но куда там? Волокита продолжается до сих пор. Пришлось предпринимать решительные меры. Может, голодовка заставит чиновников зашевелиться?

Прекратить голодовку!

Один голодающий с «дистанции сошел». Ему за семьдесят, и сахарный диабет не позволяет держаться только на воде. Четверо продолжают голодать. Активистка Любовь Никитина не скрывает свой возраст.

- Мне 67 лет, - призналась женщина «Комсомолке» в минувший понедельник, когда шел уже восьмой день голодовки. – Вы сами как думаете, мне эта голодовка легко дается? За восемь дней уже дважды вызывала скорую, поднимается давление, плохо себя чувствую.

Семьи заселились в бывшие здания воинской части, отремонтировали помещения, но приватизировать не могут до сих пор.Фото: Алексей ЩЕТНИКОВ

Понедельник, 29 июня, в чем-то стал поворотным для голодающих. Они побывали в правительстве региона, им назначили встречу после первых сообщений в СМИ о начавшейся голодовке.

- 29 июня мы побывали в правительстве Калининградской области, - рассказывает Любовь Никитина. – Если коротко характеризовать, то встреча – пустая. Мы-то думали, что нам уже что-то конкретное скажут, какое-то решение предложат, а оказалось, что нет, что наш вопрос только будут изучать. Мне в правительстве плохо стало, вызвали скорую. И еще одной женщине плохо было, правда, она от медицинской помощи отказалась. Что я вынесла из встречи? Что к 15 июля готовится доклад губернатору по нашей ситуации, и только потом будет решение. До 15 июля продлеваю голодовку, а там видно будет!

Слабое место

- Вы сравниваете себя с бомжами, а за коммуналку вы все эти 20 лет платили? – уточняю у Любови Никитиной.

- Конечно! И за воду, и за электроэнергию. Сколько, получается, незаконно живем в этих домах, столько аккуратно и платим. Из месяца в месяц, из года в год. Тут нас упрекнуть не в чем.

- На основании каких документов вы оплачиваете коммуналку?

- Когда мой ныне покойный муж устроился на работу агрономом в государственное унитарное сельскохозяйственное предприятие «300 лет ВМФ» (которое затем перешло в собственность АО «Светлогорский»), председатель заключил с ним договор о найме жилья. Именно председатель заключил тогда договоры с ресурсоснабжающими предприятиями. Вот по тем документам коммуналку мы и оплачиваем.

- Вы отдавали себе отчет в том, что вам для жилья предлагают нежилые помещения – помещения бывшего воинского штаба?

- Да, это обсуждалось, председатель нас уверял в том, что можно будет перевести нежилое помещение в жилой фонд, и тогда мы сможем приватизировать жилье. Мы вселились и стали приводить помещения в порядок: крышу, стены, окна, двери – все! И дом сделали, и территорию благоустроили, и коммуналку платили. И честно трудились! Дети наши в этом доме выросли! И все эти 20 лет мы пытались решить свой вопрос – перевести нежилое помещение в жилое, получить возможность приватизировать жилье. Но воз и ныне там. Как оказалось, у председателя «300 лет ВМФ» не была такого права – заключать с нами договор найма жилья. Вот это и есть слабое место.

- А у следующего собственника - АО «Светлогороский» вы правду искали?

- Поймите, неинтересны мы им! Но вот одно предложение было. Выкупить у АО «Светлогорский» здание, в котором мы живем. Причем, по рыночной цене! Что же получается? Мы взяли нежилое помещение, привели его в порядок, вложили огромные силы и средства, честно работали на сельхозпредприятии, а теперь нам же предлагают все это выкупить по рыночной стоимости? Ну, это уж слишком!

Есть дух закона

А вот как оценивает ситуацию юрист Алексей Щетников, который помогает жителям Прибрежного на протяжении длительного времени разобраться в запутанном деле и глубоко знает проблему.

- В минувший понедельник, 29 июня, с нами встречался начальник правового управления регионального правительства Алексей Попов, - рассказал Щетников. – Он заявил, что будет заниматься этим вопросом, изучать все документы, готовить доклад губернатору, предлагать решение.

По словам юриста, в феврале этого года, когда инициативная группа записывалась на прием к губернатору, в правительство подавался весь пакет документов по многолетнему процессу решения жилищной проблемы.

- И только сегодня по нашему требования выдали ответ, в котором говорится, что жильцам нежилых помещений штаба и склада нужно ждать ликвидации АО «Светлогорский», и только потом будет решение, - пояснил собеседник. - О сроках ликвидации неизвестно пока ни в правительстве, нигде. В настоящий момент акции АО «Светлогорский» принадлежат Калининградской области.

- С правовой точки зрения, жильцы в беспомощном положении, - убежден Алексей Щетников. - Есть буква закона, а есть дух закона. Дух закона применительно к этой ситуации заключается в том, что люди своим честным трудом на госпредприятии получили помещение, которое привели в порядок за свой счет, содержали его надлежащим образом, оплачивали коммунальные платежи на протяжении 20 лет, они заслужили право владеть этими помещениями, быть там прописанными. По сути – это приватизация. Меня спрашивают, мол, у людей тлела проблема 20 лет, почему голодовка - именно сейчас? Ответ очень простой. Людей не видят.

Что говорят в правительстве?

Руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков пояснил "Комсомолке", что губернатор в курсе этой проблемы, но из-за пандемии прием граждан временно не ведется.

- Ситуация неоднозначная, на данный момент идет судебная тяжба между двумя хозяйствующими субъектами, - пояснил Дмитрий Лысков. - Есть сложности в связи с тем, что земля областная, а здания принадлежат юрлицу. Специалисты занимаются этим вопросом и пытаются его решить.