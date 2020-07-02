Вдова детского хирурга Мелика Ростомяна: Мы были счастливы вместе, но жизнь оказалась слишком хрупкой

9 июня в Калининграде не стало талантливого доктора Детской областной больницы Мелика Ростомяна. Ему было 56 лет. Причина скоропостижной гибели – новая коронавирусная инфекция. Мелик Симонович 32 года спасал детей, возвращал им жизнь и здоровье. Оборвалась человеческая история блестящего хирурга, полная самоотверженного труда, бесконечной заботы и любви к людям.

...Карина Амбарцумян потеряла любимого мужа. Она смотрит на его фотографии в семейном альбоме. Вот они совсем молодые, после свадьбы. Вот с сыновьями. А здесь на отдыхе… Везде он с улыбкой. Был замечательным другом и рассказчиком с искрометным чувством юмора.

- Нас познакомили коллеги. Я «взрослый» врач, он детский доктор. И сразу мы понравились друг другу. Быстро поженились. И дети пошли. Симон родился через год после свадьбы, Тигран через четыре года. Два сына у нас. Мы были счастливы. Мы старались не расставаться и быть всегда вместе. Знаете, это и есть счастье. Когда утром с удовольствием идет на работу, а вечером с удовольствием возвращается домой. У нас было так. Были очень счастливы. А жизнь оказалась слишком хрупкой. Мелик сгорел на работе. Но ведь «гены пальцем не сотрешь», как он часто шутил, и он все равно с нами, и продолжает жить в своих детях, - говорит Карина.

Сыновья, как могут поддерживают маму. Они мужчины. Тигран и Симон Ростомяны - студенты БФУ имени Канта. Тигран станет юристом, а его брат Симон на «отлично» защитил диплом экономиста.

Первый учитель

Коллега Мелика Ростомяна, хирург 1-го хирургического отделения Детской областной больницы Артем Айвазян рассказывает о своем первом учителе.

- Он воспитал целую плеяду учеников - хирургов, которые спасают жизни детей в Армении и других странах, - рассказывает Айвазян. - Мы учились у него тому, каким должен и может быть врач, как быть бесконечно преданным своему делу, думать творчески, анализировать ситуацию, искать и находить лучшие для пациента решения, быть принципиальным, когда вопрос касается этики и морали. Он заряжал своей энергией, энергией любви к своей профессии. Студенты были в восторге. Я у Мелика Симоновича учился в 2006 году, в ординатуре. Это первый человек, который научил меня накладывать швы, узлы завязывать. Он мне посоветовал ехать в Россию – большему научишься. И это так. Потом мы снова встретились в Ереване. Он тогда заведовал клиникой и работал над диссертацией. И третий раз судьба нас снова свела в Калининграде. Мне было очень приятно с ним работать в одном отделении, с первым учителем.

Студенты очень тепло отзываются о своем преподавателе: Учитель с большой буквы.Фото: семейный архив.

- У меня была средне-тяжелая форма, пневмония, лежал в инфекционке четыре недели. Это крайне коварное заболевание, оно зачастую проходит бессимптомно, а в 5 процентах заканчивается летально. Много медиков переболели. Наша больница лечит нековидных пациентов. И мы, единственные в области, оказываем экстренную хирургическую помощь. А дети могут являться носителями инфекции без симптомов. За одно дежурство к нам в отделение может обратиться и 50 пациентов с родителями. На ковид не тестируем, так как они обращаются по поводу хирургической патологии. Но в тоже время они могут бессимптомно болеть сопутствующей коронавирусной инфекцией и заражать медработников. Так и произошло с Меликом Симоновичем. Мы также работаем, как медики в инфекционных стационарах, но не имеем такой защиты и выплат, хотя подвергаемся большему риску.

«Научил не бояться детей»

Мелик Ростомян был настоящим учителем, он передавал свой богатый опыт и знания студентам медицинского института БФУ имени Канта, вел цикл «Детской хирургии» по специальности «Лечебное дело».

- Он притягивал к себе и заражал любовью к хирургии и к медицине в целом, - рассказывает молодой доктор Екатерина Плющакова. - Нас он называл докторами, ставя на одну ступень с собой. Поэтому мы относились к нему с уважением и восхищением. С удовольствием приходили каждый день на пары и впитывали, как губки, новые знания. Мы разбирали вместе теорию, осматривали больных деток, смотрели, как проводят перевязки в процедурном кабинете. Нас даже по очереди, небольшими группками, брали на операции! Он научил нас правильно общаться с маленькими пациентами и не бояться их, а главное, находить с ними общий язык.

Ее коллега Евгения Аменицкая продолжает:

- Мы познакомились с Меликом Симоновичем на 6-м курсе. Он был невероятно добрым человеком, интересным преподавателем. С первых же минут Мелик Симонович расположил к себе. Рассказал, как стал врачом, спросил, кто из нас каким специалистом мечтает стать, выслушал каждого. Общался с нами как с коллегами несмотря на то, что был вдвое старше и имел большой опыт за плечами.

Выпускница мединститута БФУ 2019 года Алена Вильмс учится в ординатуре в Санкт-Петербурге, станет офтальмологом.

- Это был преподаватель с большой буквы, - говорит Алена. - Таких мало. Детская хирургия – это очень узкая специальность и сложная. Он умел заинтересовать. Рассказывал о своей практике хирурга, ярко, образно, объяснял, как справлялся с работой в сложных ситуациях, а они неизбежны. Он любил нас, а мы всей душой полюбили его. Знаете, мы видели на практике в больнице, что к самому капризному ребенку найдет подход, что дано не каждому врачу. У него не было профессионального выгорания. Хирургией он дышал, наслаждался. Это была его жизнь.

- Моей группе посчастливилось учиться у Мелика Симоновича на последнем курсе, на цикле детской хирургии, - вспоминает врач-ординатор, рентгенолог городской больницы №4 Калининграда Надежда Данчева. - Это прекрасный врач, добрый и отзывчивый человек. Когда мы пришли к нему, еще не знали, что нас ждет, думали будет как всегда — жестко. Но мы обсуждали все темы в режиме диалога, задавали самые нелепые вопросы, у него всегда на все находился ответ.

Настоятель прихода Святого Семейства Римско-католической Церкви в Калининграде отец Александр хорошо знал Мелика Ростомяна:

- Мелик Симонович сделал много добра людям и не только как врач. Когда в Калининграде начался карантин по ковиду, он со старшим сыном Симоном пришли к нам, зная, что мы занимаемся благотворительностью - для нуждающихся прихожан и бездомных открыта бесплатная столовая. А семья Ростомянов пекла очень вкусный хлебушек на натуральной закваске. И они привозили этот хлеб нам. Когда Мелик Симонович заболел, хлеб печь перестали. Вся семья на карантине. И вот Мелика не стало... У католиков есть такая красивая фраза: «Быть добрым, как хлеб». Это слова польского святого Альберта, монаха, который ради христианской веры оставил карьеру художника, он жил среди бедных и им помогал. И Ростомяны для меня такие люди – добрые, как хлеб.

ИЗ ДОСЬЕ "КП"

Мелик Ростомян родился 17 августа 1963 года Ереване. После окончания школы поступил на педиатрический факультет Ереванского государственного медицинского института, успешно защитил диплом. В 1987 году прошел интернатуру по педиатрии, а затем - специализацию по детской хирургии в Первой Детской клинической больнице столицы Армении. Работал детским хирургом. С 1991 по 2008 год - в хирургическом отделении 1-й Детской клинической больницы (ныне это Больничный комплекс N1 «Гераци») в Ереване, занимался плановой и экстренной детской хирургией, хирургией новорожденных. В 2008 году стал руководителем клиники детской хирургии.

В 2010 году Мелик Ростомян был награжден «Серебряной медалью» Ереванского государственного медицинского университета «За безупречный труд в области медицинского образования и науки». Занимался наукой со студенческих лет. Автор ряда научных публикаций. В 2011 года защитил диссертацию, стал кандидатом медицинских наук. С 2013 года работает в России – сначала в Анапе, а с 2017 года - в Калининграде. В 2018 году ему присвоена высшая квалификационная категория по специальности «Детская хирургия».