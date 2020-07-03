Раздвижная крыша и купания зимой: что известно о 100-метровом бассейне у моря в Зеленоградске

О том, что в Зеленоградске может появиться огромный бассейн с подогреваемой морской водой, впервые заговорили на совещании в местной администрации. Идея тут же получила зеленый свет и одобрение региональных властей.

Уже есть инвестор, готовый вложиться в проект, но имя его не называют.

- Сметная стоимость проекта составляет 90-100 миллионов рублей. Средства бюджета задействованы не будут. Материалы, строительство и дальнейшее содержание объекта – полностью частные инвестиции. Стоимость, правда, может варьироваться по причине сложности конструкции, - сказал «Комсомолке» главный архитектор Зеленоградска Илья Поздняков.

Дело в том, что над бассейном предполагают установить раздвижной тентовый навес, который позволит ему функционировать в зимнем режиме.

- В Зеленоградске появится что-то вроде Центра водных видов спорта в Пекине, который строили к Олимпиаде. Конечно, вид у него будет немного другой: без трибун и чуть пониже. Но что-то общее есть, - говорит архитектор.

Высота конструкции в Зеленоградске не будет превышать 5 метров. Так, чтобы не закрывать вид на море.

Расположится бассейн на Западном пляже. То есть если стоять лицом к морю, то это где-то слева. Где конкретно – еще окончательно не решено. Точное место скажут в середине июля, уже после разработки эскизного проекта.

Что же будет представлять собой будущий бассейн на берегу? Проектное решение определит материал. Но, вероятно, это будет чаша из бетона размером 110 х 20 метров.

Каких-то дорожек в бассейне не предполагается, не будет и стационарных трибун.

Вопрос строительства отрабатывают с областным предприятием «Балтберегозащита», ведь бассейн будет нести и берегоукрепительные функции.

Построят бассейн не на самом пляже, а на некоторой возвышенности относительно пляжной зоны на удалении порядка 60 метров от воды. Так что волны будут биться в берегоукрепления (специальная стена и навал из камней), за которыми и расположится сам бассейн.

Наконец, самое интересное. В бассейне можно будет плавь даже зимой, потому что воду хотят подогревать до 22-25 градусов. Морская она будет (как задумывалось изначально) или пресная – сейчас решают проектировщики.

Проект для Калининградской области уникальный. По словам архитектора Ильи Позднякова, конструкция раздвижного навеса позволяет использовать бассейн как большой зал. Само собой, если спустить воду.

- Это не концертный зал. Но мероприятия, например, связанные со спортом, там можно будет проводить. В теории можно будет даже смотировать временные трибуны, - говорит архитектор.

Начать строительство хотят в этом году, ближе к осени. До этого будут заниматься подготовительными работами. Конечно, и власти, и инвестор, рассчитывают увидеть новый бассейн к курортному сезону-2021.