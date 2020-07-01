2020-07-01T02:01:47+03:00
Общество

Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Калининграде 1 июля 2020: прямая онлайн-трансляция

Корреспонденты "Комсомолки" передают самое интересное с избирательных участков города
Кирилл АлексеевНиколай Литвинов
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Избирателей в нашей области ждут 546 участков.Избирателей в нашей области ждут 546 участков.Фото: Андрей АБРАМОВ
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С прошлого четверга, 25 июня, в Калининградской области приступили к работе все 546 избирательных участков. Сегодня проголосовать там можно с 8.00 до 20.00, а до 17.00 принимаются заявки для голосования на дому. Контакты участковых комиссий можно найти на сайте областной Избирательной комиссии в разделе «Найди свой участок» либо уточнить по номеру горячей линии (4012) 582-100.

Свой голос уже отдали более отдали 275 тысяч жителей Калининградской области. В среду, 1 июля – последний день общероссийского голосования, и "Комсомолка" начинает внимательно следить за происходящими событиями. Не пропускайте наши обновления!

ИСТОЧНИК KP.RU

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