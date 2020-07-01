Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Калининграде 1 июля 2020: прямая онлайн-трансляция

С прошлого четверга, 25 июня, в Калининградской области приступили к работе все 546 избирательных участков. Сегодня проголосовать там можно с 8.00 до 20.00, а до 17.00 принимаются заявки для голосования на дому. Контакты участковых комиссий можно найти на сайте областной Избирательной комиссии в разделе «Найди свой участок» либо уточнить по номеру горячей линии (4012) 582-100.

Свой голос уже отдали более отдали 275 тысяч жителей Калининградской области. В среду, 1 июля – последний день общероссийского голосования, и "Комсомолка" начинает внимательно следить за происходящими событиями. Не пропускайте наши обновления!