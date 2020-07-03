Коронавирус в Калининграде, последние новости на 3 июля 2020 года: 15 новых случаев, 45 человек выздоровели
В Калининградской области за сутки выявлено 15 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. При этом, за сутки из больниц выписали 45 человек, переболевших новой коронавирусной инфекцией.
.Фото: Яндекс
По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 3 июля на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 90 766 человек, из них выявлено 2 487 случаев заражения (1 583 человека выздоровели), умерли 38, остаются под медицинским наблюдением 429 человека, в том числе 22 в условиях обсерватора.
Гостиницы: работают
Рестораны и кафе: только летние веранды
Музеи: открыты
Пляжи: открыты
Изоляция для приезжих из других регионов: нет
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Калининграде 2020: последние новости»