2020-07-03T10:15:38+03:00
Лето в городе

Погода на выходные в Калининграде: сильный ветер и самый жаркий день июля

Прогнозы синоптиков на предстоящий уикенд довольно противоречивы
Михаил ЯНОВСКИЙ
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..Фото: Александр Подгорчук
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За первые дни июля температура в Калининграде еще не поднималась выше +24 градусов. Установить новый ориентир должны предстоящие выходные.

В субботу, по данным Гидрометцентра России, воздух в Калининграде прогреется до +27 градусов – и это самый оптимистичный прогноз завтрашний день, который может стать самым жарким с начала месяца. Впрочем, Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, например, прогнозирует +24 градуса. Вероятность выпадения осадков в субботу не высока.

Воскресенье точно будет дождливым, поскольку мы попадем под влияние очередного циклона. Портал rp5.ru ждет усиление юго-западного ветра до 18 метров в секунду. Температура при этом составит +24..+26 градусов.

Атмосферное давление в воскресенье понизится до 752 миллиметров ртутного столба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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