Атака опасных грибов: Почему в Калининграде массово осыпаются елки

В недавнем интервью «Комсомолке» советник губернатора по архитектуре Вячеслав Генне сообщил, что ели, пересаженные от входа в Кафедральный собор на острове Канта, успешно прижились. Спустя неделю читатели прислали фото этих елей. По снимку видно, что с одной из них уже осыпались почти все иголки, а ее соседка тоже не выглядит здоровой. Читатели сообщили, что проблемы не только у пересаженных деревьев, но и у многих других городских хвойников.

Вспышка фузариоза

В ответе на вопрос «что происходит с калининградскими елками» специалисты разделились. Так доцент института живых систем БФУ имени Канта Александра Володина считает, что в городе налицо вспышка фузариоза.

- Фузариоз - это обобщенная группа заболеваний, вызванных грибами рода Fusarium. Грибы этого рода поражают много видов растений и могут привести к полному усыханию, - говорит Володина, которая также заметила, что ели в Калининграде очень сильно ослаблены засолением почвы, выхлопными газами, пылью, а в летом еще и перегревом, поэтому «возникшая вспышка фузариоза не удивительна».

Степень поражения болезнью хорошо видна вблизи.Фото: Иван МАРКОВ

- Ситуация с грибком усугубляется именно в связи с состоянием деревьев в городе и в не меньшей степени в связи с климатическими изменениями. Хвойные в современном городе, с его пробками и утренним смогом, более уязвимы, чем лиственные породы, - поясняет эксперт. - Как это бывает и с человеческим организмом - инфекция проникает в ослабленные организмы. Из-за продолжительного безморозного периода проявляется не только фузариоз, но и другие бактериальные, грибные и вирусные заболевания деревьев. Все более ранние сроки цветения плодовых деревьев в отсутствии насекомых опылителей, а также возвращающиеся, пусть и небольшие заморозки, могут негативно отразиться на плодоношении и возобновлении деревьев.

Что говорят в мэрии

По словам начальника отдела озеленения мэрии Калининграда Дмитрия Петренко, ели поражены другой, но не менее опасной заразой.

- У нас в городе действительно болеют ели, - согласился Петренко. - Это последствия слишком теплой, даже аномально теплой и дождливой зимы, что и спровоцировало такое вот заболевание. Это грибковое заболевание, которое называется шютте. От немецкого слова «опадение». То есть хвоя опадает. В данном случае наши специалисты предположили, что это бурое шютте, которое лечится обычным системным фунгицидом. Мы планируем обрабатывать наши ели, которых сегодня в городе около 700. Как только появится финансирование, все обработаем. Надеюсь, это произойдет в ближайшее время.

После обработки власти собираются мониторить ситуацию, после чего примут решение, стоит ли проводить повторную обработку.

Болезней больше, чем кажется

Заведующий отделом садово-паркового хозяйства «Калининградского зоопарка» Александр Матюха считает, что калининградские хвойные поражены целым комплексом болезней и вредителей, и последствия этого нападения придется устранять также комплексными обработками фунгицидами и инсектицидами.

- Чтобы точно установить диагноз, необходим осмотр специалистами и осмотры эти должны быть регулярными, как плановыми, так и внеплановыми, - говорит Матюха. - Я могу судить только о тех деревьях, которые осматривал лично. Территориально это улица Гайдара (у военно-морского училища) и зоопарк. В первом случае в конце мая на деревьях наблюдались кладки тли, начало заселения хермесом и ложнощитовка, все они в комплексе с обыкновенным шютте ели.

В зоопарке эксперт зарегистрировал обыкновенное шютте ели и тлю. Обе заразы поражают, в основном, ели колючие.

- В нашем случае обработка больших деревьев по кроне крайне затруднительна и не рекомендуется, так как на территории располагаются открытые вольеры с животными и искусственные непроточные водоемы, а объемы препаратов для обработки по кроне нужны большие, - объясняет эксперт. - Будем пытаться снизить патогенную нагрузку уборкой хвои и улучшением условий произрастания деревьев. Против вредителей планируем развивать систему парковых ремиз для привлечения хищных насекомых и полезной орнитофауны. В целом ситуация очень сложная и опасная. Об этом не раз говорили на разных уровнях. Работающей системы защиты зеленых насаждений в городах области нет, как и мониторинга состояния. Диагнозы устанавливаются на непонятных выборках, и какой только информации в последнее время в СМИ ни появлялось. Это еще раз показывает, что картина может быть очень дискретной: на одних объектах шютте в комплексе с вредителями, где-то фузариоз, где-то явно проблемы с посадкой, где-то могут и стволовые вредители работать. А издалека неспециалисту все это будет схоже по проявлениям - побурение хвои с последующим ее опаданием - очень распространенный диагностический признак.

Определять болезни хвои, по словам Матюхи, лучше всего ранней весной или в августе.