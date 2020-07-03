Балтика становится смертельно опасной: в море проснулись разрывные течения

В жару так и манит на море: Янтарный, Куршская коса, Зеленоградск. Популярно и побережье Балтийска. Однако, именно Балтийск и его окрестности считаются самыми опасными из-за коварных течений, которые уносят купальщиков.

Такие течения называют разрывными, «тягунами», оттягивающими. Названия разные, но суть одна – такие течения смертельно опасны.

В этом году, к счастью, еще никто не утонул, хотя накануне именно под Балтийском спасли в море трех человек.

- Вода прогрелась до 19-20 градусов. Но пока народ активно не купался: то облачно, то ветер прохладный. Вторая половина июля покажет. Опасные течения начинаются как раз в июле. Это связано с погодой, с ветрами: северо-западным, северо-восточным, западным, - говорит «Комсомолке» спасатель, старший госинспектор ГИМС, руководитель инспекторского отделения Балтийска Юрий Лойко.

Отдыхающие к середине лета расслабляются, теряют бдительность. А зря!

- Ветер создает течение вдоль берега. Опасные оттягивающие течения формируются там, где ямы чередуются с отмелями. У нас на побережье от Северного мола до Витланда около 30 таких мест: яма-отмель, яма-отмель. Вот там и опасно. Важно учитывать и то, что рельеф дна меняется. Сегодня яма есть, а завтра ее может уже не быть. Так что потенциально любое место опасно, - говорит Юрий Лойко.

По его словам, отдыхать и купаться лучше на городском пляже Балтийска. Там в этом году сразу три спасательных поста.

- Пляж в этом году удлинили. Теперь у нас порядка 2 километров пляжа. Радует, что захватили Гвардейский бульвар. Это популярное место для купания. Теперь там официальный пляж со спасательным постом, - говорит Юрий Лойко.

Кстати, прошлый год в плане течений не был показательным. Лето выдалось достаточно прохладным. Штормов почти не было, течения наблюдались не часто. Утонули три человека из одной компании отдыхающих, и то случилось это на Балтийской косе у самой границы с Польшей.

КОНКРЕТНО

Что делать, если попал в течение?

Не пугаться, не паниковать. Никогда не плыть против течения. Плыть только в ту сторону, куда дует ветер. Плыть вдоль берега. Если человек плывет вдоль берега, он попадает на следующую отмель и по отмели выходит на берег. Плюс надо следить за волной и вовремя делать вдох, нырять под волну. Тогда она не будет накрывать. Видишь, что волна идет – ныряй под волну!

На этой схеме показано, как действует разрывное течение.Фото: из архива «КП»

- Течение мощное в самом начале. Там, дальше от берега оно слабеет и реально выйти. Только обязательно подать сигнал, кричать, звать помощь, не стесняясь, - говорят спасатели.

Попав в течение, плывите не к берегу, а вдоль него, и вас вынесет волной на песок в целости и сохранности.

Чтобы избежать беды, нужно:

1. Обратить внимание на направление и силу ветра;

2. Не купаться в районе желобов, идущих от берега в сторону моря;

СПРАВКА "КП"

Как образуется разрывное течение

Возникновению течений способствует песчаное морское дно возле пляжей, в котором вода вымывает неглубокие желоба, идущие от берега. В случаях, когда ветер дует в сторону берега, возникают поверхностные ветровые течения, переносящие водные массы к берегу. Накопившись у береговой черты, они по наиболее рациональному маршруту возвращаются обратно в море. Таким маршрутом становятся вымытые в мягком песчаном дне желоба и по ним массы воды текут в сторону моря. Даже отличного пловца, попавшего в такую «реку», начинает уносить в море. Если же он пытается плыть в сторону берега, то, как правило, быстро устает, выбивается из сил и требует посторонней помощи.