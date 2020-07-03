Куда сходить на выходных в Калининграде: 6 киносеансов, экскурсии и мини-концерт

КИНО

Автокинотеатр «Ночной дозор»

4 июля

22:30. Джентльмены (18+)

00:45. Отель Мумбаи: Противостояние (18+)

5 июля

22:30. Отель Мумбаи: Противостояние (18+)

00:55. Джентльмены (18+)

Палуба судна«Витязь»

4 июля

19.00. «Как караваны победили каравеллы»(16+). Рассуждение о том, почему некоторые традиции оказываются неподвластны влиянию цивилизации. Продолжительность фильма – 26 мин.

5 июля

19.00. «Российские кругосветки» (6+). Фильм-приглашение стать участником первых русских кругосветных экспедиций.

ЭКСКУРСИИ

Калининградский зоопарк

5 июля

«Лето в зооПАРКЕ»

С 17 июня Калининградский зоопарк работает в «прогулочном» режиме: закрыты павильоны, отменены праздники и экскурсии. А сегодня калининградцев и гостей города приглашают на самую зеленую и жужжащую ОНЛАЙН-экскурсию из цикла «Другой зоопарк». Заведующий садово-парковым хозяйством зоопарка Александр Матюха расскажет о том, зачем в городе нужны и деревья, и кусты, и травы, почему так важно сохранять и оберегать биоразнообразие, какими бывают газоны и как за ними ухаживать. Поделится спецификой ведения садово-паркового хозяйства в зоопарке (а это правда непростое соседство!) и парковыми планами на будущее.

Экскурсия пройдет в прямом эфире инстаграма Калининградского зоопарка @kaliningrad_zoo

Начало в 11.00. Продолжительность 30-45 минут.

Калининградская областная филармония

ЭКСКУРСИИ К ОРГАНУ

Эксклюзивные музыкальные экскурсии к органу стали визитной карточкой нашей филармонии. Посетители смогут не только познакомиться с "королем инструментов", но и послушать мини-концерты популярной классики в исполнении солистки филармонии, лауреата международных конкурсов Марии Гаврилюк.

4 июля в 11:00

5 июля в 11:00.

ВЫСТАВКИ

Фридрихсбургские ворота

«Царь-плотник» (6+)

Фридрихсбургские ворота представляют новую выставку, знакомящую с историей судостроения. Путешествие в прошлое начинается с кабинета Петра. Здесь представлены предметы, собранные императором в заграничных поездках и привезенные им домой, что стало основой первых российских музеев. Но кроме удивительных экспонатов Петр Алексеевич вез еще и новые знания. Одной из первых он стремительно начал реализовывать свою мечту о создании русского флота.

.Фото: Музей мирового океана

Литографии и гравюры познакомят посетителей с этим этапом жизни молодого царя. На выставке обращает на себя внимание всем знакомый предмет. Обычный топор, в корабельном деле петровских времен всему голова. А вот почему он лежит в футляре из-под скрипки, калининградца и гости города узнают, посетив экспозицию.

Музей янтаря

«БРОДЯЧИЕ МАСТЕРА» (6+)

На выставке представлены предметы «златокузнецов» X–IV вв. до н. э. (эпохи бронзы и раннего железа), найденные в нашем регионе. «Златокузнецы» того времени создавали оружие, орудия труда, украшения, посуду и т.д. Стоили изделия из бронзы чрезвычайно дорого, поэтому археологи находят их либо в составе кладов, либо в погребениях местной знати. Это могут быть как предметы вооружения – топоры, мечи, так и украшения – разнообразные браслеты, шейные гривны, булавки и т.д. В ту далекую эпоху население здешних мест перемещалось как пешком по берегам многочисленных ручьев и рек, так и водным транспортом – лодками-однодеревками. На выставке представлено подобное судно, сделанное из ствола одного дерева. Именно на таких лодках зачастую путешествовали и «златокузнецы». Их «сокровища», оставленные когда-то как депозиты в чужой земле и найденные спустя тысячелетия, позволяют нам увидеть разнообразные предметы, сокрытые когда-то от посторонних глаз и пережившие своих безвестных создателей.

Калининградский областной историко-художественный музей

«Да здравствует солдат! Да здравствует!» (6+)

Среди знаменательных дат и праздников, отмечаемых в нашей стране, самым главным и поистине всенародным является День Победы. 75 лет минуло с тех пор, но память о героях по-прежнему живет в сердцах потомков.

В экспозиции представлены подлинные предметы и документы из фондов Калининградского историко-художественного музея, Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации, Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого, из частных собраний. В числе наиболее интересных экспонатов — дневник и письма погибшей в Восточной Пруссии радистки разведгруппы «Док» Тамары Васильевой, письма членов экипажей подводных лодок С-4 и С-13, выпуски красноармейской газеты «Уничтожим врага» 1944 года, авторская копия картины А.И. Лактионова «Письмо с фронта», фронтовые рисунки художников С.И. Чуканова и Г.Н. Филатова, танковый шлем Героя Советского Союза А.И. Соммера, предметы военного обмундирования и снаряжения Героя Советского Союза С.И. Гусева, музыкальные инструменты военных лет и многое другое.

Выставка работает до конца 2020 года.