2020-07-03T19:44:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Калининграде, последние новости на 3 июля 2020 года

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Калининграде на 3 июля
Николай Литвинов
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..Фото: Александр Подгорчук
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По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 3 июля на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 91 976 человек, из них выявлено 2 487 случаев заражения (1 583 человека выздоровели), умерли 38, остаются под медицинским наблюдением 384 человека, в том числе 20 в условиях обсерватора.

Гостиницы: работают

Рестораны и кафе: только летние веранды

Музеи: открыты

Пляжи: открыты

Изоляция для приезжих из других регионов: нет

ИСТОЧНИК KP.RU

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