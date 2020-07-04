Коронавирус в Калининграде, последние новости на 3 июля 2020 года
Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Калининграде на 3 июля
.Фото: Александр Подгорчук
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По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 3 июля на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 91 976 человек, из них выявлено 2 487 случаев заражения (1 583 человека выздоровели), умерли 38, остаются под медицинским наблюдением 384 человека, в том числе 20 в условиях обсерватора.
Гостиницы: работают
Рестораны и кафе: только летние веранды
Музеи: открыты
Пляжи: открыты
Изоляция для приезжих из других регионов: нет
ИСТОЧНИК KP.RU
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