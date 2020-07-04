2020-07-04T13:06:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Как будут работать детские сады Калининградской области с 6 июля

Региональные власти изменили постановление, которое определяет режим работы дошкольных учреждений
Николай Литвинов
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В садиках предпринимаются особые меры профилактики.В садиках предпринимаются особые меры профилактики.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Как уже сообщала «Комсомолка», возвращать детские сады к полноценному режиму работы планировалось с 6 июля, однако сегодня были внесены изменения в постановление правительства Калининградской области от 16 марта 2020 года №134.

Было принято решение, что до 10 июля продолжится расширение дежурных групп для детей, у которых работают родители.

- В этот период дополнительную проверку на отсутствие новой коронавирусной инфекции проходят сотрудники детских садов, длительно не работавшие в муниципальных учреждениях, -уточнили в пресс-службе правительства.

Детей примут в садики только со справкой о здоровье. Проблем с ее получением быть не должно: все поликлиники сейчас работают с понедельника до воскресенья включительно, с 8 до 20 часов. Для выдачи справок в каждой открыли еще по три кабинета. В понедельник, 6 июля, на межведомственной комиссии рассмотрят вопрос о возможностях проведения осмотров не только в поликлиниках, но и в другом формате.

С 13 по 24 июля откроются все группы во всех детских садах, за исключением тех, которые находятся на ремонте. Наполняемость групп составит не более 15 человек, приоритетное право получат дети, у которых работают родители, и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Эти же правила по наполняемости групп касаются и частных детских садов.

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А что с лагерями?

Детские лагеря отдыха и досуга, как и планировалось, начнут работать с 6 июля. Из-за углубленного медицинского обследования часть смен в загородных учреждениях сдвигается. На данный момент получено разрешение на открытие лагеря «Алые паруса» на Куршской косе. Ожидают результатов сотрудники Центра развития одаренных детей, лагерей им. Гайдара, им. Терешковой, «Жемчужина», «Огонек», «Юность», «Чайка», «Мечта», работники других лагерей сейчас проходят обследование. В этом году не будет работать лагерь «Олимп».

ИСТОЧНИК KP.RU

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