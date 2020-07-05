2020-07-05T02:25:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Калининграде, последние новости на 5 июля 2020 года

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Калининграде на 5 июля
Сергей Богров
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..Фото: Александр Подгорчук
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По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 4 июля на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 93 038 человек, из них выявлено 2 505 случаев заражения (1 630 человека выздоровели), умерли 39, остаются под медицинским наблюдением 399 человек, в том числе 32 в условиях обсерватора.

Гостиницы: работают

Рестораны и кафе: только летние веранды

Музеи: открыты

Пляжи: открыты

Изоляция для приезжих из других регионов: нет

ИСТОЧНИК KP.RU

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