Явку обеспечили, коронавирусом не заразились

В пятницу 3 июля исполняющий обязанности председателя общественной палаты Калининградской области Игорь Селиванов и секретарь Избирательной комиссии Калининградской области Олег Баязитов собрали журналистов на пресс-конференцию, чтбы отчитаться по итогам голосования по поправкам в Конституцию.

Игорь Селиванов еще до начала пресс-конференции сообщил, что в этот раз в процедуре приняло участие рекордное число наблюдателей.

- Для сравнения: на президентской кампании у нас было 800 наблюдателей, а сейчас у нас их 2499, - заявил он.

Правда, тут же признался, что у большинства наблюдателей не было до начала активной фазы голосования никакого опыта работы в этой сфере.

Первым же на конференции начал отчитываться Баязитов, сразу же объявив, что официальная часть проведения голосования завершена, и активность в регионе составила более 56%.

- За одобрение поправок выступили 72,15%, а против 27,02%, - подчеркнул Баязитов. – Муниципалитеты с самой высокой явкой – это у нас Гвардейский (82,13%), Зеленоградский (81,84%), Янтарный (81,45%) и Гурьевский (80,48%) городские округа, - отчитался секретарь Избиркома.

Худшую явку в регионе показали три района Калининграда: Центральный (39,86%), Ленинградский (40,79%) и Московский (68,61%) соответственно.

Что касается одобрения поправок, то тут рекордсменом, по словам Баязитова, стал Мамоновский городской округ с 85,73%. Немного от него отстал Советский городской округ (85,69%), а тройку замкнул Янтарный (80%).

Баязитов также особо отметил, что организаторы голосования постарались максимально ограничить скученность людей из-за предписаний Роспотребнадзора. Например, впервые было организовано голосование на придомовой территории.

Представители избиркома и Общественной палаты отдельно остановились и на теме коронавируса, сообщив, что за неделю голосования ни один член комиссии или наблюдатель не успел заразиться.

- Случаев заражения наблюдателей у нас не было, - заявил Селиванов. - Все, кто заходил на территорию участка для голосования, независимо от того, гражданин это, который голосует, член избирательной комиссии или наблюдатель, все они подвергались температурному контролю.

Олег Баязитов добавил, что на участках даже не было ни одного человека с повышенной температурой.

- Насколько мы сумели оперативно собрать информацию, на каждом участке у нас была так называемая «красная зона» для лиц с температурой, но докладов о том, что у нас кто-либо голосовал в «красной зоне», у нас нет.

По словам Баязитова, в период активной работы комиссий, с 25 июня по 1 июля, ни один член комиссии коронавирусом не заразился. Правда, 23 июня у мужа председателя избирательной комиссии участка №49 из Балтийска был обнаружен коронавирус, и на следующий день вся комиссия ушла на самоизоляцию. В итоге, на работу вышли резервисты.