Коронавирус в Калининграде, последние новости на 6 июля 2020 года

За минувшую неделю (29 июня - 5 июля) в Калининградской области суммарно было выявлено 95 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 29% меньше, чем диагностировали за предыдущую неделю (22-28 июня).

Всего, по информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, по состоянию на 5 июля на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 94 055 человек, из них выявлено 2 521 случаев заражения (1 630 человека выздоровели), умерли 40, остаются под медицинским наблюдением 453 человек, в том числе 18 - в условиях обсерватора.

Гостиницы: работают

Рестораны и кафе: только летние веранды

Музеи: открыты

Пляжи: открыты

Изоляция для приезжих из других регионов: нет