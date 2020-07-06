2020-07-06T02:11:11+03:00
Лето в городе

Погода на неделю в Калининграде: похолодание до +12 и разгул стихии

В ближайшие семь дней о лете, похоже, придется забыть
Михаил ЯНОВСКИЙ
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Дожди и ветер усилятся к выходным.Дожди и ветер усилятся к выходным.Фото: Светлана Макеева
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Прошедшие выходные, как и ожидалось, подарили нам самый теплый день с начала июля – в субботу термометры показали в Калининграде +25,9. В ближайшие семь дней, к сожалению, о таких температурах останется только мечтать.

Сегодня Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует всего +20 градусов. Потом похолодает еще сильнее. Дневные температуры опустятся до +17..+19, а пик придется на ночь со среды на четверг, когда воздух остынет до +12 градусов.

Во второй половине недели, по прогнозам Гидрометцентра России, ситуация начнет несколько выправляться. К воскресенью может потеплеть до +23 градусов, и это максимум, на что пока стоит рассчитывать.

Дожди синоптики прогнозируют практически на всю неделю. На выходных усилятся и осадки, и ветер, чью скорость портал rp5.ru оценивает в 18 метров в секунду в порывах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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