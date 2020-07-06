«Виноваты» космонавты: Как 55 лет назад в Калининграде появилось звание почетного гражданина

Накануне только что минувшего Дня города были объявлены имена новых почетных граждан Калининграда. Меж тем у этой традиции – еще и юбилей. Она зародилась в июле 1965-го. И в том, что 55 лет назад у нас было учреждено такое звание, «виноваты» космонавты: Алексей Леонов и Павел Беляев.

В марте 1965-го они побывали на орбите. А кульминацией их полета стал первый выход человека в открытый космос, совершил который наш земляк Леонов.

Конечно, калининградцы с нетерпением ждали его приезда. Многим хотелось поздравить с успехом космического масштаба «Лешку с Ремонтной улицы».

Вырваться домой он смог лишь 9 июля 1965-го. Зато приехал не один, а с Беляевым.

Из Москвы в Калининград они полетели на обычном рейсовом Ан-10. Возможно ли такое сегодня? Впрочем, и тогда, увидев их, прочие пассажиры сперва не поверили собственным глазам. А потом, отойдя от оцепенения, один за другим потянулись за автографами к известным всей Земле покорителям Вселенной.

Первые почетные граждане Калининграда - Павел Беляев и Алексей Леонов.Фото: Архив автора

Новоиспеченные Герои Советского Союза хоть и побывали среди светил небесных, звездной болезнью отнюдь не страдали, всех уважили, каждому написав теплые слова на память о встрече. После чего космонавты, еще недавно служившие военными летчиками, тряхнули стариной, немного «порулив» по очереди гражданским самолетом. Разумеется, с разрешения командира борта № 11171 Мартына Кравченко.

9 июля 1965-го выдалось хмурым, ветреным. Но Леонов и Беляев все равно поехали в открытом «ЗИЛе». А вдоль дороги стояли тысячи людей – в тот день калининградские цветочницы продали все, что у них было.

Первым делом гости посетили мемориал 1200 гвардейцам. И только после этого прибыли на торжественное заседание в областном драматическом театре. Там-то и было объявлено, что отныне они – почетные граждане Калининграда.

Это неслыханное у нас доселе звание «отцы города» учредили специально по такому случаю. Да, в Калининграде уже была на тот момент улица Космонавта Леонова. Однако его выход в открытый космос настолько всех потряс, что хотелось сделать что-то еще. Причем такое, чего у нас еще не было.

– Двенадцать лет назад я уезжал отсюда в Москву, – сказал тогда в ответном слове Леонов. – И, проезжая мимо развалин театра, не думал, что сегодня мы встретимся в этом красивом, заново отстроенном здании. Да еще по такому поводу…

За четыре дня Леонов и Беляев успели побывать на вагоностроительном заводе и в школе № 21. Приняли участие в съемках на студии телевидения и в самом первом праздновании Дня рыбака, устроенном на стадионе «Балтика». Погостили у пионеров в лагере имени Гайдара и нанесли визит работникам АтлантНИРО. Посетили Балтийск и Янтарный комбинат…

Беляева давно нет с нами. Умер в 1970-м – от осложнения после операции. А в прошлом году ушел из жизни и Леонов. Но дело, заложенное ими 55 лет назад, живет. На сегодня в списке почетных граждан Калининграда уже 63 имени. Причем в 2005-м Леонов опять «приложил руку» к этой истории.

В 1975-м он стал одним из участников легендарного советско-американского проекта «Союз-Аполлон». Еще тогда у нас мечтали: вот бы Леонов приехал в Калининград вместе со всеми участниками исторического полета. И ведь сбылось-таки! 30 лет спустя Алексей Архипович привез к нам своего напарника Валерия Кубасова, а также двух коллег-американцев – Вэнса Бранда и Томаса Стаффорда. И 1 августа 2005-го всем им было торжественно присвоено звание почетного гражданина Калининграда.

Члены уникальной космической экспедиции приехали к нам с семьями. После церемонии они осмотрели город. Увиденным все остались очень довольны. Общее мнение именитых гостей: у Калининграда – большое будущее.

Хочется в это верить. Ведь им, побывавшим так высоко, «сверху», наверное, виднее.

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