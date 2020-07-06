2020-07-06T19:36:45+03:00
Общество

В Калининграде появились «истерические» здания

Такие таблички горожане с удивлением обнаружили на зданиях довоенной постройки
Николай Литвинов
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Здание на улице БольничнойЗдание на улице БольничнойФото: Александр КАТЕРУША
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Шумиха поднялась вокруг новых табличек на двух зданиях, расположенных практически в центре Калининграда. На кирпичной стене дома довоенной постройки на улице Больничной, 40 теперь красуется надпись «Истерическая часть города».

А это уже улица Барнаульская. Фото: Александр КАТЕРУША

А это уже улица Барнаульская.Фото: Александр КАТЕРУША

Еще одну табличку наблюдательные калининградцы обнаружили от первой неподалеку - она висит на стене немецкого дома на улице Барнаульской,8, только надпись немного изменена: «Истерическое здание».

Стоит отметить, что оба здания действительно являются памятниками культуры областного значения. Однако в пресс-службе регионального правительства оперативно не смогли ответить на вопрос, кто именно разместил табличку и будут ли они исправлены либо демонтированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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