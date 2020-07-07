2020-07-07T01:17:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Калининграде, последние новости на 7 июля 2020 года

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Калининграде на 7 июля
Виктор Сергеев
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..Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 6 июля на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 95 210 человек, из них выявлено 2 539 случаев заражения (1 647 человек выздоровели), умерли 40, остаются под медицинским наблюдением 487 человек, в том числе 18 в условиях обсерватора.

За все время с начала пандемии 61% заболевших от общего числа были выявлены в Калининграде. В том числе 15 человек - за сутки 6 июля. Еще два случая зафиксировали в Зеленоградском, Светлогорском и Нестеровском городских округах.

Гостиницы: работают

Рестораны и кафе: только летние веранды

Музеи: открыты

Пляжи: открыты

Изоляция для приезжих из других регионов: нет

ИСТОЧНИК KP.RU

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