Помогла расчленить тело и спрятать части: Калининградку подозревают в укрывательстве жестокого убийства

На жительницу Неманского района завели уголовное дело за укрывательство жесткого убийства. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

В марте этого года на окраине Немана обнаружили тело 34-летнего местного жителя с отрезанными конечностями и коло-резаной раной шеи. Вскоре по подозрению в убийстве сотрудники уголовного розыска регионального управления МВД задержали ровесника погибшего.

По версии следствия, 23 февраля мужчины отмечали День защитника отечества в квартире на улице Красноармейской. Закончилась попойка стандартно – хозяин квартиры схватил нож и всадил его в шею гостю.

Как полагает следствие, очевидицей совершенного преступления стала 35-летняя сожительница обвиняемого. Ее также изобличили оперативники уголовного розыска УМВД.

«По версии следствия, желая помочь мужчине в сокрытии убийства, женщина помогла ему расчленить тело убитого гостя и спрятать части тела на пустыре. Кроме того, как полагают следователи, подозреваемая не сообщила в правоохранительные органы о совершенном убийстве, всячески скрывала свою осведомленность о лице, совершившем преступление и обстоятельствах его совершения», - отметили в пресс-службе ведомства.

34-летний обвиняемый в полном объеме признал свою вину, дал признательные показания, которые подтвердил и в ходе их проверки на месте. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено надзирающему прокурору для утверждения и дальнейшей передачи в суд для рассмотрения по существу.

Что касается его сожительницы, ей грозит до двух лет лишения свободы.