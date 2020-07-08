2020-07-08T00:50:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Калининграде, последние новости на 8 июля 2020 года

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Калининграде на 8 июля
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 7 июля на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 96 176 человек, из них выявлено 2 553 случая заражения (1 706 человек выздоровели), умерли 40, остаются под медицинским наблюдением 496 человек, в том числе 18 в условиях обсерватора.

Решение об открытии кафе и ресторанов в Калининградской области будет принято 9 июля. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов, отвечая на вопрос пользователя Instagram.

«Планируем с 10 июля открыть, ничего пока не меняется в этом плане. Решение примем 9 числа на оперативном штабе», - написал глава региона.

Антон Алиханов отметил, что сразу сообщит о принятом на заседании штаба решении. «Готовьтесь», добавил он.

Напомним, что ограничения для поездки в Калининградскую область отсутствуют. Можно прилететь в Калининград сейчас и отдыхать столько, сколько душе угодно. Правила въезда для россиян остаются прежними - нужен только гражданский паспорт.

Гостиницы: работают

Рестораны и кафе: только летние веранды

Музеи: открыты

Пляжи: открыты

Изоляция для приезжих из других регионов: нет

ИСТОЧНИК KP.RU

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