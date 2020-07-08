Коронавирус в Калининграде, последние новости на 8 июля 2020 года
По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 7 июля на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 96 176 человек, из них выявлено 2 553 случая заражения (1 706 человек выздоровели), умерли 40, остаются под медицинским наблюдением 496 человек, в том числе 18 в условиях обсерватора.
Решение об открытии кафе и ресторанов в Калининградской области будет принято 9 июля. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов, отвечая на вопрос пользователя Instagram.
«Планируем с 10 июля открыть, ничего пока не меняется в этом плане. Решение примем 9 числа на оперативном штабе», - написал глава региона.
Антон Алиханов отметил, что сразу сообщит о принятом на заседании штаба решении. «Готовьтесь», добавил он.
Напомним, что ограничения для поездки в Калининградскую область отсутствуют. Можно прилететь в Калининград сейчас и отдыхать столько, сколько душе угодно. Правила въезда для россиян остаются прежними - нужен только гражданский паспорт.
Гостиницы: работают
Рестораны и кафе: только летние веранды
Музеи: открыты
Пляжи: открыты
Изоляция для приезжих из других регионов: нет
ИСТОЧНИК KP.RU