Ударил ножом в грудь: что известно об аресте полпреда Ингушетии в Калининграде

Кровавая драма разыгралась 4 июля в поселке Волочаевское на берегу Калининградского залива. Как сообщили в региональном СК, ссора двух мужчин закончилась убийством.

- В ходе ссоры, действуя умышленно, подозреваемый нанес один удар ножом в область груди 44-летнему знакомому, - рассказали в пресс-службе СК. - От полученного ранения мужчина в этот же вечер умер в лечебном учреждении, несмотря на квалифицированную медицинскую помощь.

Подозреваемый задержан, допрошен, по ходатайству следствия Светловским городским судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу - он водворен в следственный изолятор, как минимум, до сентября. В ближайшее время следствие намерено предъявить ему обвинение.

По информации klops.ru задержанный - полномочный представитель Ингушетии в Калининградской области 53-летний Хаваж Хашиев. Уже возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, устанавливается мотив.

Известно, что Хаваж Бийсултанович Хашиев родился 16 апреля 1967 года во Владикавказе. В Калининградскую область переехал в 1985 году. Окончил Северо-западную академию государственной службы (специальность - менеджмент государственного муниципального управление) и Калининградский юридический институт МВД РФ (юриспруденция).

С 2006 по 2008 год занимал пост председателя Окружного совет депутатов Мамоновский городского округа. До 2015 года был председателем правления Приграничного потребительского общества.

В 2015-2016 годах работал главой Мамоновского городского округа. Также до 2016 года состоял в партии «Единая Россия».

В 2006 году награжден памятной медалью в честь 60-летия Калининградской области.