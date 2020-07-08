Без надписей, но с аркой: с Кройц-аптеки в Калининграде начали снимать леса

В Калининграде постепенно начали освобождать от строительных лесов здание Кройц-аптеки. Пока видно только левое полностью перестроенное крыло здания, из-за чего горожане пока так и не смогли оценить сохраненного исторического облика.

- А где ж тут Кройц-аптека? – удивляются комментаторы под опубликованными в соцсетях фотографиями.

- Очень жаль, что в таком варианте мы потеряли красивое здание, - вторит другой.

Историческая часть все еще прячется за строительными лесами.Фото: Иван МАРКОВ

Однако не все считают, что «стало хуже». Так архитектор Олег Ли, являющийся также координатором общественной организации «Прусское наследие», сообщил «Комсомолке», что результат строительных работ мало отличается от того, что ранее публиковали проектировщики.

- Я заметил лишь несколько отличий, - говорит Ли. - Считаю, что нужно дождаться полного снятия лесов, чтобы прийти к определенным выводам. Из важных отличий я успел заметить, что клинкерный кирпич на фасаде заменен на штукатурку, что значительно упростило и удешевило внешний вид. Также на историческом фасаде применили утеплитель. Пусть и тонкий слой, но без него явно можно было обойтись. Не очень нравится какой-то яркий цыплячий цвет, в который выкрасили фасад. Мне кажется, что вполне можно было подобрать что-то более благородное.

Работы в арке, похоже, практически завершены.Фото: Иван МАРКОВ

Не сохранилась и надпись, из-за которой калининградцы и называли все здание Кройц-аптекой. По мнению Олега Ли, эту надпись нельзя было оставить на фасаде, но ее вполне можно было законсервировать и сделать частью интерьера.

- Если штукатурку просто сбили, то это, конечно, печально, - добавил архитектор. – Но я убежден, что ее надо нанести на обновленный фасад.

О невозможности сохранения надписи на фасаде в августе прошлого года говорил и собственник здания-памятника, предприниматель Сергей Сухомлин. Во время общения с журналистами он не стал скрывать, что «от памятника остается стена и арка».

- Надпись находится в ветхом состоянии , - пояснял Сухомлин. - Мы провели переговоры, и ни один из реставраторов сохранить ее не сможет.

Предприниматель пообещал, что надпись будет скопирована, состарена и нанесена на металлическую вывеску.

Вид со двора.Фото: Иван МАРКОВ

Руководитель службы охраны объектов культурного наследия Евгения Маслов тогда же дал понять, что от Кройц-аптеки «останется процентов 15-20».

- Предметом охраны тут является объемно-пространственное решение, габариты, - объяснял Маслов. - Они тоже останутся, хотя и будут восполнены в современных материалах. Высота, пропорции и большие декоративные детали, все это останется.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Несмотря на то, что реконструкция Кройц-аптеки еще не завершена, на Авито уже появилось первое объявление о сдаче ее помещений в аренду. Пока предлагается помещение на первом этаже площадью 31.3 м² за 47 010 рублей в месяц.

Авторы объявления упоминают, что к созданию проекта здания в 1888 году приложил руку некий Б. Кестер и приглашают записываться на просмотр готовых площадей.

- Эти дома блистали и радовали местных жителей живописным фасадом, - добавляют арендодатели. - При восстановлении максимально сохранен исторический внешний вид.