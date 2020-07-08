Историк моды Александр Васильев: Первое, что сделал после карантина – купил билет в Калининград

Ведущий Первого канала и искусствовед Александр Васильев вернулся в Калининград после вынужденного перерыва. В начале апреля он открывал в Историко-художественном музее выставку нарядов звезд эстрады «Звуки моды», а уже через месяц угодил в Коммунарку с двусторонним воспалением легких. Выставка в Калининграде, конечно, закрылась, все ушли на карантин. И вот, когда ограничительные меры сняли, историк купил билет и прилетел в Калининград снова, объявив, что выставка продлевается до конца лета.

- Я тоже жертва COVID-19, я переболел. Я счастлив, что жив. Нет больше времени на ерунду. Берегу время. Я стал серьезнее относиться к жизни, поменял свое отношение. Как и моя коллега Надежда Бабкина, которая тоже переболела. Она вообще в коме была 10 дней, никого не узнавала. У нее было 80 процентов поражения легких. Ее кормили через катетер, я видел дырку. Так что мы благодарны врачам, которые нас выходили, – рассказывает историк моды.

Александр Васильев всегда говорил, что особенно относится к жизни и смерти. На одном из его любимых перстней, с которым он не расстается, надпись на фарси: «Помни о своем времени».

- Когда заболел, я сразу написал завещание. Это первое, что я сделал, когда у меня поднялась температура. Я подумал, что конец может быть в любой момент. Я же не знал, что все обойдется. Боялся ли я смерти? А что значит бояться? Она все равно придет. Мы все умрем, к сожалению. Жизнь человека конечна, и забывать об этом не надо. Конечна жизнь любого человека, и не важно, в каком он финансовом положении или состоянии здоровья. Я свою жизнь не потратил зря. Понимаю, что если бы я ушел, то после меня многое что осталось бы. Потому что я многое сделал. Пока завещание не пригодилось. Но пригодится в следующий раз (смеется).

Васильев признался, что закончил ремонт своей квартиры в Зеленоградске.Фото: Александр КАТЕРУША

В Зеленоградске историк моды как всегда остановился в одной из своих квартир, расположенных в довоенном особняке. Занимался оформлением живописи в рамы, расставлял мебель.

- Я ремонт квартиры закончил. Сейчас заканчиваю оформлять живописные бордюры под потолком в югендстиле. Счастлив, что в свое время здесь приобрел жилье. Кто же знал, что пандемия коронавируса так нарушит мои планы, и что я не буду с такой же легкостью перелетать из страны в страну, как я это делал прежде. Для меня это – великолепный выход: быть и на море, и дышать свежим воздухом, быть в красивом доме, интересно оформленном. И получать от всего этого удовольствие! – говорит он.

Кстати, коллекцию нарядов звезд Александр Васильев постепенно пополняет. Новые поступления в фонды – два наряда от Натальи Варлей 70-х и 80-х годов, леопардовая шуба народной артистки Людмилы Хитяевой, которая снималась в «Тихом Доне». А еще появилось концертное платье знаменитой эстрадной певицы сталинской эпохи Изабеллы Юрьевой, которую называли белой цыганкой, и которая прожила более 100 лет.

Искусствовед продолжает открывать выставки. В Литве, например, сейчас работает сразу три. Одна из них – в приграничном городе Шилуте, это не очень далеко от Калининграда.

Александр не может теперь читать лекции, как прежде, собирая залы. Признается, что, как и многие, перешел в онлайн.

- Пришлось. Но онлайн, честно говоря, – это сразу в заработке минут один нолик. Это меня даже расстраивает. Но что делать! Я работаю и стараюсь не горевать, – улыбается он.

Кстати, в конце месяца маэстро снова приедет в Калининград. На этот раз – с ученицами своей выездной школы.

- Я буду в Калининградской области организовывать мою первую выездную школу, которая будет называться «Янтарный край». Мы посетим Калининград и несколько городов области. Но больше это будет побережье: Светлогорск, Зеленоградск, Куршская коса, – говорит он. - Потому что дамы хотят видеть красоту, а у вас очень милые города, но я не могу сказать, что они блестяще все сохранены. Просто у нас очень долго было пренебрежительное отношение к прусскому прошлому. Сейчас чуть-чуть очухались. Мне кажется, это случилось после Чемпионата мира по футболу, когда главную улицу украсили бутафорскими фасадами. Да, бутафория, но стало веселее.