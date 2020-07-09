2020-07-09T01:29:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Калининграде, последние новости на 9 июля 2020 года

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Калининграде на 9 июля
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 8 июля на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 97 341 человек, из них выявлено 2 564 случая заражения (1 745 человек выздоровели), умерли 41, остаются под медицинским наблюдением 515 человек, в том числе 22 в условиях обсерватора.

Один заболевший был выявлен в аэропорту Храброво при санитарно-карантинном досмотре пассажиров.

«Тепловизором у жителя Москвы, приехавшего на отдых, был установлен факт повышенной температуры. С его слов, он почувствовал недомогание уже на борту воздушного судна. Пассажир был изолирован, бригадой скорой помощи госпитализирован в инфекционный стационар. Определён круг константных по самолету, все они теперь будут находиться под медицинским наблюдением в течении 14 дней», - рассказали в оперштабе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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