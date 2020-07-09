2020-07-09T13:29:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Масочный режим никто не отменял, а маски уже не носят

Почему калининградцы расслабились и пренебрегают средствами индивидуальной защиты
Александр КАТЕРУША
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Эта фотография сделана в мае. Тогда маски носили не только в транспорте и в магазинах, но и на улице.Эта фотография сделана в мае. Тогда маски носили не только в транспорте и в магазинах, но и на улице.Фото: Иван МАРКОВ
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В Калининграде не становится меньше заболевших коронавирусом. В субботу, 4 июля, было 18 новых случаев, в воскресенье, понедельник и вторник – 16, 18 и 16 соответственно. И люди с COVID-19 продолжают умирать. 5 июля пришло сообщение о скончавшемся 66-летнем мужчине. Днем ранее – о 61-летней женщине, чей организм, ослабленный тяжелой пневмонией на фоне эндокринной патологии, не справился с инфекцией. Таким образом, число смертельных случаев от COVID-19, по данным на вторник, возросло в Калининградской области до 40.

Впрочем, судя по поведению людей в городе, создается впечатление, что коронавирус ушел и вообще все нормально. В первую очередь речь о масочном режиме. Если еще месяц назад в автобусах в масках ездили все без исключения, то сегодня – единицы.

- Я ехал сегодня утром в рельсобусе из Гурьевска в Калининград. Так в вагоне помимо меня в маске был лишь один человек! – возмущается калининградец Анатолий.

Расслабились и в магазинах. На входе в торговых центрах охранники без маски посетителей не пускают, да еще и перчатки выдают. Но в супермаркетах жесткого контроля уже давно нет. Первыми самовольно от масочного режима отказались в маленьких продуктовых магазинах, в том числе в сетевых супермаркетах. Там маски сняли даже продавцы и кассиры. Что уж спрашивать с покупателей? Рынки, почта, маршрутки – всюду калининградцы без масок.

Между тем, постановление губернатора относительно масочного режима никто не отменял, да и вирус никуда не ушел. В действительности вообще ничего не поменялось. В Калининграде (и во всем мире) как болели, так и болеют. Более того, COVID-19 вновь бушует в Израиле и Южной Корее, а Сербия ввела режим ЧС. Рекордные показатели фиксируют в США, Бразилии и Индии.

- Маски по-прежнему нужно носить в магазинах, торговых центрах, учреждениях вроде МФЦ и почты, в общественном транспорте, включая такси. Не надевать маску можно на улице, в своей машине и дома. Еще – на работе, если только речь идет о небольших коллективах в офисах, где соблюдена социальная дистанция, - говорит руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

Он напоминает, что функция контроля за соблюдением масочного режима как была, так и остается у правоохранительных органов. В общественном транспорте для этого есть ответственные кондукторы и контролеры. Власти отмечают, что задача не оштрафовать, а обеспечить безопасность.

На территории предприятия или торгового объекта ответственность ложится в конечном итоге на руководство. Случись вспышка коронавиуса в магазине, где не носили маски, последствия постигнут не только нерадивого сотрудника, но и его руководителя.

- В магазинах правомерно не обслуживать покупателей без масок. Точно так же и покупатель может принципиально попросить кассира надеть маску или поправить ее, если она надета жиже носа. Это вопрос личной безопасности, - говорит Дмитрий Лысков.

Ранее губернатор Антон Алиханов не исключил второй волны COVID-19 в регионе.

- Призываю всех соблюдать ограничения, предусмотренные действующими нормативными актами, дабы избежать второй волны сильной. Понятно, что она все равно будет в том или ином виде. От нашего сознательного поведения зависит, какой силы будет эта вторая волна, - сказал Антон Алиханов. Он отметил, что второй волны может и не быть. Но тут все зависит от нас с вами, от того, будем ли носить маски, будем ли дезинфицировать и мыть руки.

Отдельно губернатор обратился к тем, кто не верит в коронавирус и его опасность.

- Поговорите об этом семьями погибших врачей, поговорите с семьями стариков, которые «сгорали» буквально за считанные дни от этой инфекции. Да, есть другие вещи, от которых тоже люди умирают. Но вопрос в чем… Мы, конечно, можем все отпустить и все перезаражаться массово и одномоментно. Просто уровень смертности будет такой… Мы не сможем всем помочь, и придется выбирать: кому помогать, а кому не помогать.

Вывод, носить или не носить, делайте сами. Надеемся, он будет правильный.

НАШ ОПРОС

В соцсетях мы провели опрос на тему масочного режима. Обратились к нашим подписчикам с вопросом:

А вы надеваете маску в магазине и в общественном транспорте?

Да, зараза еще не отсупила - 68%

Нет, никто не носит и я не ношу - 32%

ИСТОЧНИК KP.RU

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