«Инвестор есть, но вкладываться не хочет»: Почему власти решили продать башню Бисмарка под Черняховском

Власти Черняховска собираются выставить на продажу башню Бисмарка, расположенную у поселка Маевка. Как сообщил «Комсомолке» замначальника управления по культуре местной администрации Игорь Ерофеев, памятником архитектуры интересовался московский инвестор, часто бывающий в Черняховске.

- Но нас пока не устраивают его условия, - сообщил Ерофеев. – Можно сказать, что переговоры повисли в воздухе. Дело в том, что при продаже мы планируем наложить на собственника определенные обременения. Но инвестор не собирается вкладываться, а мы не хотим терять этот исторический объект. Если башня станет гостиницей или чем-то с достройками и пристройками, нас это не устраивает. Этот объект должен быть как минимум музейным. Переговоры мы, конечно, еще ведем, но пока вряд ли придем к соглашению.

На первом месте у администрации, по словам Ерофеева, сейчас стоит консервация башни. Правда, денег на эти цели пока нет.

- Башня была построена в 1913 году, и она уже довольно ветхая. В прошлом году верхняя часть башни, ее «голова», посыпалась. И задача нашей администрации – законсервировать башню и верхнюю ее часть восстановить. А вот продажа – это уже второй вопрос. За бюджетный счет администрация ремонт, конечно, не потянет, но у нас есть программа трансграничного сотрудничества с Литвой и Польшей, есть грантовые варианты. Будем пытаться искать возможности без бюджетных вложений. Мы неотложно этим займемся.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

15-метровая башня Бисмарка под Инстербургом была построена из булыжника архитектором Эмилем Кадерайтом и торжественно открыта 7 сентября 1913 года.

С 2012 года, как сообщает сайт prussia39.ru, объект находится в аварийном состоянии, винтовая лестница внутри уже обрушена. Кроме того, в июле 2018 года обрушилась верхняя часть башни Бисмарка.