Велодорожке «От косы до косы» помешал древний могильник

«Построим до ЧМ-2018»

В начале августа 2015 года губернатор Калининградской области Николай Цуканов анонсировал грандиозный проект - 150-километровую велосипедную дорожку, соединяющую через все побережье Земландского полуострова Куршскую и Балтийскую косы. Региональные власти обещали, что проект будет реализован к лету 2018 года, и на первую очередь (от Куршской косы до Приморья) планировалось потратить 403,7 миллиона рублей.

- Задача перед нами стоит понятная: завершить весь проект к 2018 году, когда Калининград примет матчи чемпионата мира по футболу, - сказал тогда Николай Цуканов.

После его торжественных слов дорожники вдохновенно взялись за работу, и уже в марте 2016 года первый участок велосипедной трассы был готов. Проходил он в районе игорной зоны, но начинался в поле недалеко от поселка Куликово и заканчивался в таком же поле в районе Заостровья. Власти сообщали, что построен был участок протяженностью в 3,2 километра, однако на сегодняшний день длина того участка не превышает 1,3 километра (замер на местности произведен корреспондентом «Комсомолки»).

Так выглядит участок велодорожки в районе игорной зоныФото: Иван МАРКОВ

Тогда же директор областного Управления дорожного хозяйства Геннадий Лейбович анонсировал и несколько участков велодорожки, на которых будут применены новые технологии. По его словам, на двух участках в Зеленоградске (600 метров вдоль железной дороги и 50 метров на выезде из города) дорожники собирались применить фибробетон (особо прочный вид бетона, армированный фиброволокном). В итоге, в том же 2016 году в Зеленоградске, согласно отчету муниципальных властей, было построено 1150 метров велодорожки на променаде от кафе «Нептун» до конца улицы Гагарина.

Участок, построенный первым, уже начал разрушаться.Фото: Иван МАРКОВ

До ЧМ-2018 проект, конечно, до ума так и не довели. Работу возобновили только в ноябре 2019 года, а власти сообщили, что финансирование идет уже из другого источника. По словам чиновников регионального правительства, Калининградская область стала участником проекта «CBCycle: Трансграничные веломаршруты для продвижения и устойчивого использования культурного наследия», и по новым расчетам первая его очередь протяженностью 33,94 километра стала стоить 356,2 млн рублей.

Возмущение жителей

Однако, как сообщил «Комсомолке» один из проектировщиков велодорожки, архитектор Антон Глушков, это связано с тем, что корректировок было внесено в 7 раз больше, чем планировалось. Но и это не конец. Если судить по тому, как строится велодорожка на участке Лесное-Отрадное-Светлогорск, то корректировки там еще будут.

Например, в Лесном строители натолкнулись на противодействие жителей. В конце июня представители компании «Мосинжениринг», работающей на субподряде у компании ДСП (она выиграла конкурс на строительство), сделали разметку деревянными кольями, но уже на следующий день разъяренные жители снесли разметку и потребовали встречи с администрацией. Жителям не понравилось, что велодорожка вторгается в их частное пространство.

Прибывшие на место чиновники и представители подрядчика объяснили, что проект прошел экспертизу, и на другую сторону дороги велодорожку перекинуть нельзя, а претензий у жителей быть не может, так как они пригородили себе землю. Народ в свою очередь ответил, что при строительстве дорожки они лишаются автобусной остановки, им засыпают дренажные канавы, вырубают деревья и живые изгороди, посаженные еще немцами. В ходе горячего спора жители потребовали внести новые корректировки в проект, но строители и проектировщики отказались пойти им навстречу. Тогда жители Лесного пообещали направить ходоков к губернатору.

Вторая проблема появилась между поселками Отрадное и Лесное, где велотрассу пришлось прокладывать прямо под окнами туберкулезного диспансера. Правда, по словам Антона Глушкова, это не является проблемой, так как у диспансера не установлены границы, и дорожка проходит по муниципальной земле. А забор диспансера будет перенесен.

Разметка для велодорожки у туберкулезного диспансера.Фото: Иван МАРКОВ

Что же касается отрезка дорожки в самом Отрадном, то там случились трудности с памятником археологии, курганным могильником, расположенным в центре парка. По словам представителей подрядчика, могильника не было в проекте, и сейчас решением проблемы занимается светлогорская администрация совместно со службой охраны объектов культурного наследия. Пока же велодорожка подведена к могильнику с двух сторон, и работы на этом участке приостановлены.

Несмотря на то, что в Светлогорске и Отрадном большая часть велодорожки уже построена, до железнодорожного переезда у санатория «Янтарный берег» она часто перескакивает с одной стороны дороги на другую, что вряд ли будет удобно велосипедистам.

- У нас там выбора не было. В Отрадном огромные деревья, которые либо нужно было пускать под нож, либо переносить тротуар к дороге, а за деревьями прокладывать велодорожку. На некоторых участках широкий промежуток за деревьями есть, а с другой его нет, поэтому мы и переводили дорожку на другую сторону, - поясняет Глушков.

Обрывки велосипедного пути

После железнодорожного переезда след велодорожки теряется, и начинается новый отрезок лишь на улице Ольховой. Около километра он идет до лагеря «Огонек» и вновь обрывается, упираясь в бетонку. В Пионерском найти продолжение трассы оказалось сложно. Начинается она на выезде из центра Пионерского, в районе перекрестка улиц Комсомольской и Пионерской, длится 1200 метров и вновь обрывается в Заостровье. В самом поселке ехать приходится снова по бетонке, а за его пределами начинается тот самый отрезок, который был построен еще при Николае Цуканове. Местами он уже порос травой, а на некоторых участках даже уполз на обочину. Тут строителям явно придется снова потрудиться. Причем работы - непочатый край.

В Светлогорске и Отрадном дорожка скачет с одной стороны дороги на другую. Не очень удобно для велосипедистов.Фото: Иван МАРКОВ

Пока готовился этот материал, на сайте правительства России появилась свежая информация о второй очереди велодорожки. Длина объекта должна составить 68,4 километра, а общий объем капитальных вложений оценивается в 763 миллиона рублей. Планируется, что эти средства будут освоены в 2021-2023 годах. При этом, первую очередь велодорожки - от Куршской косы до Приморья - подрядчик планирует завершить в июне 2021 года.

ТТХ

Первая очередь велодорожки:

Откуда и докуда: от КПП Куршской косы до поселка Приморье;

Общая протяженность: 33,94 километра

Стоимость - 356,2 млн рублей.

Вторая очередь велодорожки :

Откуда и докуда: от Приморья до Балтийска (через Янтарный);

Общая протяженность: 68,4 километра;

Стоимость - 763 млн рублей.