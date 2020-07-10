Какие ограничения сохранятся в Калининградской области после 10 июля

Кафе, бассейны, библиотеки

Губернатор Антон Алиханов сообщил, что власти «провели определенные консультации с рестораторами и отельерами» и предложили им расширить летние веранды. При этом принимать и обслуживать посетителей во внутренних залах все еще нельзя.

Также, по словам главы региона, в летних кафе и ресторанах теперь разрешается проведение свадебных торжеств численностью не более 30 человек и различных семейных досуговых мероприятий. С 10 июля открываются бассейны и читальные залы библиотек. Кинотеатры (за исключением автомобильного) по-прежнему закрыты – их работа ориентировочно возобновится 15 июля.

Детсады: загрузка - 50%

С понедельника, 13 июля, детские сады начнут работу «в режиме 50-процентной загрузки».

- Это будут уже не дежурные, а обычные группы, - уточнил губернатор. - И если в течение недели мы увидим нормальную эпидемическую ситуацию, то садики вернутся в нормальный режим работы со стопроцентной загрузкой.

Открытие детских садов и лагерей, как объяснил глава региона, затянулось из-за проведения тестов на вирус воспитателям:

- Мы сделали совершенно правильный шаг, потому что, к сожалению, есть, в том числе, и руководители такого рода учреждений, например, летних лагерей, у которых выявляется коронавирус. Таким образом, делая тесты, мы ограждаем детей от возможности заразиться.

Самоизоляция для пенсионеров

Антон Алиханов принял решение о продлении еще на две недели (до 24 июля) режима самоизоляции для пожилых жителей области.

- Средний возраст тех, кто у нас умирает от коронавируса, - 67 лет. Возраст – это серьезный фактор риска, - объяснил губернатор

Выплаты все для работающих пенсионеров по больничным листам будут продлены за счет средств федерального фонда социального страхования.

Масочный режим

Необходимость ношения масок в магазинах и других общественных помещениях и транспорте сохраняется.